l’arte-di-vivere:-nella-casa-dei-creativi

A meno di un isolato da Central Park, un appartamento dell’Upper East Side per una coppia di creativi si trasforma, da un caotico labirinto di stanze, in un luminoso pied-à-terre simile a una galleria.

Questo spazio è stato rinnovato grazie al lavoro dell’architetto Francis d’Haene, di origine belga, fondatore dello studio D’Apostrophe Design e della fiera Interieur Biennial. «Ogni cliente è diverso e noi non ci limitiamo a copiare e incollare», spiega D’Haene. Tuttavia, aggiunge, «rimaniamo sempre fedeli all’estetica moderna e contemporanea: gli stili tradizionali non sono la nostra firma».

Ph Jean-Francois Jaussaud

In questa casa newyorkese ogni parete si tinge di opere d’arte, un appartamento progettato intorno al desiderio del cliente di esporre la loro fiorente collezione di capolavori, che si elevano al pari di veri inquilini. La proprietaria ha studiato arte alla Bard College di NewYork e nel corso degli anni ha accumulato un numero considerevole di opere. Tutte accolte in casa come vecchi amici.

«Il desiderio dei proprietari era creare uno spazio fluido di connessioni armoniose, dal soggiorno alla sala da pranzo, attraverso uno stile semplice e minimale. La ristrutturazione riflette l’estetica semplice e raffinata della famiglia e abbraccia le loro passioni per l’arte e la contemporaneità» – continua Francis d’Haene.

Ph Jean-Francois Jaussaud

All’entrata spicca la maestosa scala che ricorda lo spirito Corbusier, lasciata intatta insieme agli alti soffitti, che consentono alla luce naturale di entrare in tutti gli spazi.

Il Ceppo Di Grè, una preziosa e rara pietra naturale estratta in Lombardia, si estende per tutto l’ingresso e nella cucina, passando poi alla pavimentazione in noce massello. Una delle finestre rivolte verso la strada è stata modificata per consentire l’applicazione di opere d’arte su larga scala, come il trittico Richard Serra, che si trova in conversazione con due divani in grigio pietra di Christian Liaigre.

Ph Jean-Francois Jaussaud

Camminando verso la sala da pranzo e la cucina si incontrano forme elementari; una penisola scultorea in pietra, un armadio in legno a forma di L, un gruppo di sgabelli con schienali in tessuto di Mark Albrecht, mentre di fronte al bancone si trova un tavolo in legno di quercia massello di Edward Barber e Jay Osgerby.

Ph Jean-Francois Jaussaud

Il soppalco ha una vista aperta sulla sala da pranzo. Lo spazio funge da sala multimediale con un divano letto personalizzato e armadi nascosti. La camera da letto principale, arredata con un mix di componenti vintage e moderni, si irradia di luce, accentuando le curve delle pareti interne e lo spazio aperto. Un letto Rodolfo Dordoni è completato da un tappeto alpaca naturale.

«La moda e l’arte sembrano essere simili, ma ognuno ha la propria unicità. Una volta ero un’artista che disegnava, e ora sono una stilista. Conosco quindi le differenze e gli atteggiamenti delle due discipline. La moda è più veloce e sempre alla ricerca del nuovo. Ma è l’arte che mi ha aiutata a crescere nella moda», conclude la proprietaria.