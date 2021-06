Fu nello studio del nonno, Gian Carozzi, pittore tra i fondatori negli anni cinquanta del manifesto Spazialista con Lucio Fontana, che fin da bambina ha appreso la sua arte. Elena Carozzi, milanese di nascita ma ligure d’adozione, è un’artista e decoratrice d’interni dal talento unico, che si tramanda di generazione in generazione nella sua famiglia.

Elena Carozzi nel suo atelier

Elena Carozzi firma pannelli giganteschi che si mostrano come narrazioni visive che parlano dei mille volti della natura, dallo spiccato romanticismo. “La mia ispirazione – racconta – è la dinamica della natura data dal movimento delle foglie, dai loro chiari e scuri e dalle luci che cambiano nell’arco della giornata. I temi naturalistici, creano una suggestiva continuità tra pittura e ambiente, e coinvolgono l’osservatore in una esperienza visiva in divenire. Il fruitore si ritrova infatti immerso in un mondo pittorico a dimensione reale”.

Hand Painted wallpaper, Omaggio a Monet pigmenti su carta

Nella sua prima collezione Hand Painted Wallpaper Elena, come un pittore, ha dato vita a pezzi unici, composizioni materiche su carta che omaggiano i geni della storia dell’arte, da Monet a Vuillard. Una palette calda e una continua investigazione della forma che si declina in trame morbide. L’input parte sempre dall’osservazione dell’ambiente campestre. «L’origine delle mie opere proviene dall’osservazione della natura, da li traggo spunto, inoltre colore, luce e materia definiscono un campo di ricerca inteso come continua investigazione della forma pittorica. Successivamente il soggetto mi suggerisce l’uso dei materiali e delle tecniche», continua Elena.

Printed wallpaper, Intreccio

Dopo la sua prima collezione, nasce oggi Printed Wallpaper, carte da parati stampate in digitale, un progetto rivoluzionario nato da una ricerca sulle carte dipinte a mano che l’artista ha sviluppato negli anni, caratterizzato da un profondo studio tra arte e decorazione. Bellissime, tanto che il fruitore delle sue creazioni ha l’impressione di trovarsi in un luogo dipinto a dimensione reale, le cui atmosfere richiamano la pittura di interni della tradizione post-impressionista francese. “Questa produzione è il risultato di una ricerca sulle carte dipinte a mano che ho sviluppato negli anni connotando la peculiare ricerca tra arte e decorazione. Con un accurato lavoro di scansione, controllo delle coloriture e stampa digitale di alta tecnologia, viene realizzato un prodotto che mantiene una forte continuità con la dimensione del segno pittorico realizzato a mano. La ricerca compiuta sui supporti pregiati per la stampa permette inoltre di restituire sensazioni visive e tattili del prototipo originale”, racconta Elena.

Le carte possono rivestire interamente la stanza o decorare alcuni spazi in relazione con altri oggetti e opere d’arte, in modo da creare atmosfere uniche, che ben si adattano a diverse tipologie di arredamento e di ambienti. I soggetti sono disponibili come serie o possono anche essere posati nel numero che si desidera su pannelli incorniciati come quadri, allestiti come pannelli decorativi, montati e articolati come paraventi o inseriti nelle riquadrature modanate di boiserie.