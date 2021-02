L’Artista e Attivista Fabiana Macaluso ha realizzato il suo sogno africano;

Finalmente uno dei due pozzi di acqua potabile a cura dell’artista torinese Fabiana Macaluso, è stato realizzato in Kenya presso il villaggio Keresha, la Macaluso aveva già realizzato un viaggio di piacere negli scorsi anni e da quel momento non si è più dimenticata di quelle persone e di quei posti.

Il primo pozzo porta il nome dell’Artista che con il suo contributo privato è riuscita a raggiungere un grande obbiettivo internazionale e che abbraccia la povertà di questi paesaggi così magici in realtà amati da tutto il mondo.

Fabiana afferma;

“ Sono molto emozionata, fare del bene è davvero possibile da parte di tutti noi, con poco o tanto, poiché siamo puntini nel mondo, ma se ogni puntino muovesse le proprie mani, sicuramente la nostra terra fiorirebbe ogni giorno di luce. Vorrei solo vedere il volto di quei bambini sorridere.

Vorrei solo sapere che stanno bene e che possono finalmente bere, e coltivare la terra, un gesto per noi che sembra quasi scontato, ma in quei posti niente lo è, e ora che attraversiamo questa pandemia tutti insieme, dovremmo capire che tutto è un dono di Dio, nulla è scontato, non mi fermerò qui, e già nel mio cuore sto pensando di far costruire il secondo pozzo impegnandomi privatamente con i miei fondi e dare vita ad un altro pozzo al villaggio Msoloni, spero in un anno di farcela e spero che le persone mi aiutino comprando le mie opere presso la galleria di fiducia dove sono in permanenza Queen Art Studio di Padova https://www.queenartstudio.it/help-art-to-help-raccolta-fondi-emergenza-covid-19/

oppure tramite la mia manager Debora Cattoni contattandola al suo profilo Instagram: https://instagram.com/debora_cattoni_manager?igshid=2ejsndhje8rt lei mi sta dando una grande mano perché crede al bene che potrebbe fare la mia arte e alle mie doti artistiche e sono felicissima che esistano persone come lei “

Fabiana sembra ormai decisa a voler vendere la propria arte, solo per fare del bene e usare la sua arte come mezzo sociale aiutando i più deboli.

La sua arte nasce dall’impulso di una spiccata sensibilità umana. L’Artista ama molto l’Africa, nei suoi ritratti c’è molto di questa terra, dai colori, alla rappresentazione dei Masai Mara, questo popolo nilotico che vive nel confine fra il Kenya e la Tanzania.

Inoltre l’Artista si è anche impegnata nel frattempo ad aiutare alcune persone del villaggio nei suoi limiti possibili a vaccinarli contro la malaria, aiutando come poteva le persone per la loro salute.

Fabiana chiede aiuto a chiunque fosse interessato a dare una mano, contattando la manager o la galleria di riferimento contribuendo e acquistando le sue opere, per aiutare l’artista a proseguire il suo progetto chiamato da lei “Arte e Vita” portato avanti con le sue forze.

Per info artista pagina Instagram https://instagram.com/fabiana__macaluso_artist?igshid=1nuzpbpefuu7k

