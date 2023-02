Larvas do Aedes são encontradas em 7,1% de imóveis vistoriados em Bauru e cidade tem risco de epidemia

Levantamento que mapeia criadouro do mosquito transmissor da dengue e outras de doenças foi feito em janeiro. Índice considerado satisfatório vai até 0,9% dos imóveis com registro. Casos de dengue e Liraa elevado são combinação perigosa para moradores de Bauru (SP)

O Levantamento Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) realizado em Bauru (SP) no mês de janeiro encontrou larvas do mosquito transmissor da dengue em 7,1% dos imóveis vistoriados, o que coloca a cidade em risco para epidemia da doença.

Em 8.382 imóveis vistoriados foram encontradas criadouros com larvas em 594 deles. Em algumas regiões da cidade, no entanto, o chamado índice predial foi ainda maior.

Jardim Flórida, Jardim Araruna, Santa Luzia, Beija-Flor registraram um índice de 16,2%. (veja abaixo a lista de bairros com o índice verificado).

O percentual considerado satisfatório é até 0,9%. Entre um e 3,9 o índice é de alerta, e acima de quatro é de risco para epidemia de dengue.

Nenhuma região teve índice satisfatório, em quatro o índice é de alerta e nas demais, de risco.

Casos

Desde o começo do ano, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (10) pela prefeitura, Bauru totaliza 110 casos autóctones de dengue, ou seja, transmitidos dentro do próprio município, e o crescente número de casos preocupa as autoridades.

No ano passado, até a mesma data, Bauru tinha 17 casos, e no final de 2022 o município registrou ao todo 3.808 casos autóctones e 11 casos importados, com quatro óbitos.

Em 2021, foram 403 casos e dois óbitos, e em 2020 foram 795 casos, sem óbitos. Em 2019, Bauru viveu sua pior epidemia, com 26.250 casos e 42 óbitos.

Combate ao mosquito

A prefeitura afirma que está reforçando as ações de combate ao Aedes aegypti, mas alega que “a colaboração da população é o que pode evitar uma epidemia, como já aconteceu em anos anteriores no município”.

“Para isso, as pessoas devem eliminar qualquer recipiente que possa acumular água, como latas, pneus, potes e garrafas, que devem ser levados aos Ecopontos”, orienta o poder público municipal.

Liraa por bairros

Jardim Flórida, Jardim Araruna, Santa Luzia, Beija-Flor – 16,2

Shangilá, Jardim Ouro Verde, Jardim Ferraz, Independência, Terra Branca, Vila Santista – 11,91

Jardim Redentor, Jardim Carolina, Parque Júlio Nóbrega, Parque Paulista – 11,64

TV, São Geraldo, Jardim Godoy – 10,8

Jardim Pagani, Parque Vista Alegre – 10,19

Jardim Santana, Vila Antárctica, Higienópolis, Vila Cardia, Jardim Panorama – 8,79

Distrito de Tibiriçá – 8,77

Tangarás, Parque Bauru, José Regino, Camélias, Geisel – 7,62

Parque Giansante, Jardim Chapadão, Jardim Mendonça – 7,61

Núcleo Gasparini, Jardim Helena – 6,86

Parque Real, Chácaras Cornélia, Val de Palmas, Santa Cândida, Vila Dutra – 6,5

Paineiras, Villaggios, Lago Sul, Jardim América, Jardim Europa – 6,31

Pousada da Esperança (parte) – 6,25

Mary Dota, Jardim Silvestre, Quinta da Bela Olinda – 6,02

Pousada da Esperança (parte), Jardim Ivone – 5,96

Edson Francisco da Silva, Jardim Prudência, Vila Industrial (parte) – 5,74

Fortunato Rocha Lima, Parque Jaraguá – 5,17

Bela Vista, Parque Roosevelt, Vila Seabra, Vila Lemos, Jardim Petrópolis – 5,15

Parque Viaduto, Joaquim Guilherme, Residencial Sabiás, Ipiranga – 4,29

Parque Santa Edwirges – 4,12

Índice de alerta

Centro, Altos da Cidade, Jardim Estoril – 3,6

Vila Industrial (parte), Paraíso, Vila Pacífico, Vila Souto, Vila Falcão – 3,41

Vila Aimorés, Octávio Rasi, Parque Santa Terezinha – 3,25

Nova Bauru – 2,56

