Tutti gli amanti del formaggio sono soliti provare e preparare la pizza ai 4 formaggi. Ma avete mai provato la lasagna? Si tratta di un primo piatto morbido, cremoso grazie al mix di formaggi, a tal punto che si scioglie in bocca. E’ leggerissima e gustosa. Ideale per una cena o un pranzo in compagnia […]

Lasagna ai 4 formaggi, super cremosa per il pranzo del primo. La più veloce che ci sia, si accende solo il forno scritto su Più Ricette da Imma.

Vittorio Ferla