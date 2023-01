Immaginiamo sempre la lasagna rossa, con ripieno di salsa al pomodoro e carne tritata, dimenticando spesso che la cucina di oggi ha fatto un passo avanti e offre soluzioni per tutti i gusti. Come per i vegani o per i vegetariani, che non vogliono rinunciare al piacere della tavola ma allo stesso tempo vogliono eliminare […]

Lasagna ai carciofi, più buona e cremosa della classica. Il segreto è nel succo di limone. Fantastica per Carnevale scritto su Più Ricette da Maria.

valipomponi