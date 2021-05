Lasagne al pistacchio e speck. Ricetta facile di Benedetta.



Chi non ama le lasagne? In pochi davvero! Un primo piatto ricco e saporito che possiamo variare in tanti modi in base alle nostre preferenze e all’occasione in cui vogliamo gustarle. In questa ricetta vedremo insieme una lasagna bianca molto buona e particolare: la Lasagna al Pistacchio. Preparare questa sfiziosa lasagna è semplicissimo e ci occorrerà meno di un’ora, soprattutto se usiamo le sfoglie sottili (quelle che troviamo nel banco freschi e che non hanno bisogno di essere prima sbollentate) e la besciamella pronta, ma se abbiamo tempi più rilassati possiamo anche farla noi.

Protagonista del piatto è un pesto di pistacchio molto semplice e veloce, realizzato solo con pistacchi al naturale e olio di semi di girasole, che mescoleremo alla besciamella per poi spalmarlo su ogni strato delle lasagne. Per contrastare il gusto particolare e lievemente dolce del pistacchio con un sapore deciso e più sapido, ho usato delle fette di speck. La mozzarella a dadini e il formaggio grattugiato completano il condimento e rendono la nostra lasagna anche bella filante! Al posto dello speck, possiamo utilizzare del prosciutto crudo oppure, per un gusto ancora più deciso, della pancetta affumicata.

Visto che una delle caratteristiche più golose e apprezzate delle lasagne è la gratinatura croccante sulla superficie, ho pensato di arricchirla con una bella spolverata di granella di pistacchi. Il risultato sarà una crosticina dorata e super croccante che renderà la nostra lasagne al pistacchio davvero irresistibile.

Questo primo piatto è perfetto come piatto forte di un pranzo della domenica originale e diverso dal solito: possiamo far scoprire ai nostri ospiti un mix di sapori nuovo che li conquisterà di sicuro. E se dovesse avanzarcene un po’, questa lasagna scaldata il giorno dopo sarà altrettanto buona! Che ne dite di provarla anche voi? E mi raccomando: fatemi sapere se vi è piaciuta e se avete aggiunto o variato qualche ingrediente!

