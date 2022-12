La lasagna con salmone e zucchine è un primo piatto semplice e veloce da preparare, soprattutto utilizzando la sfoglia per lasagne e la besciamella già pronte. Se scegliete le sfoglie più sottili non dovrete neanche sbollentarle prima di metterle in forno. Così, dopo la preparazione delle zucchine, potrete direttamente passare all’assembramento della vostra lasagna. Un […]

Lasagna al salmone, il primo di Natale più cremoso e veloce che c’è. Si preparano in 10 minuti scritto su Più Ricette da Maria.

Vito Califano