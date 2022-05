lasagna-bianca-con-carciofi-e-besciamella:-l’alternativa-gustosa-alla-lasagna-rossa.

Siete stanchi della solita lasagna rossa, al ragù? La lasagna bianca con carciofi e besciamella farà al caso vostro. Anche perché con l’arrivo del caldo risulterebbe molto pesante. La ricetta della mia nonna vi aiuterà affinché possiate mangiare uno dei piatti più amati dai meridionali anche in estate. E’ un piatto molto semplice e gustoso

Ovviamente, vi lascerò anche la ricetta per la besciamella fatta in casa cosicché possiate farla ogni volta che lo desiderate rendendo il vostro piatto molto più appetitoso.

Ecco gli ingredienti per 4 belle porzioni.

5 carciofi

(250 gr) una confezione di lasagna sfogliavelo Giovanni Rana. Ve le consiglio vivamente in quanto sono morbidissime e leggerissime.

parmigiano grattugiato

1 fior di latte

pane grattugiato

Per la besciamella fatta in casa:

1 L di latte

3 cucchiai di olio

3 cucchiai di farina

Al via col procedimento:

Versare olio e latte in un pentolino e metterlo sul fuoco lento. Versare anche la farina con un po’ di sale e girare fino ad ebollizione fino a raggiungere la giusta intensità per la besciamella. Dopo aver lavato accuratamente i carciofi, toglierne le foglie dure esterne e tagliare a spicchi il cuore. Metterli per circa 10 minuti in una ciotola con acqua, sale e fette di limone per far scaricare l’amaro del carciofo. Successivamente sciacquare e metterli in un pentolino con olio, un po’ di pepe, coprire e far cuocere per circa 15-20 min. Una volta pronto il tutto, mettere in un tegame le varie sfoglie di lasagna e fare degli strati ripieni di carciofi, parmigiano grattugiato, fior di latte a pezzetti e besciamella. Sull’ultimo strato aggiungete maggior condimento di tutti gli ingredienti e una spolverata di pane grattugiato. Mettere in forno a 180 gradi per circa 15-20 minuti.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mettete un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Lasagna bianca con carciofi e besciamella: l’alternativa gustosa alla lasagna rossa. proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.