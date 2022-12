Lasagna cacio e pepe, la versione romana più buona che ci sia. Il segreto per fare la cremina anche in forno

La lasagna cacio e pepe è una buonissima rivisitazione della più classica pasta cacio e pepe alla romana. Un piatto perfetto per chi vuole provare nuovi esperimenti in cucina ma non vuole rinunciare ai classici sapori del pranzo domenicale. C’è chi fa il ragù e chi invece non riesce proprio a rinunciare al formaggio, tanto formaggio. Il segreto dell’assemblamento di questa lasagna invece è la besciamella. E’ l’ingrediente che rende il risultato morbido e cremoso. Non abbiate paura di abbondare. Il contrasto con la crosticina dello strato superiore vi lascerà con la voglia di averne sempre di più.

Lasagna cacio e pepe, Ingredienti

Per la besciamella

latte 1 l

burro 120 g

farina 120 g

sale q.b.

noce moscata q.b.

Per il ripieno

sfoglia per lasagna 600 g

mozzarella 600 g

pecorino 250 g

pepe q.b.

Preparazione

Per cucinare la vostra lasagna cacio e pepe cominciamo con la preparazione della besciamella. In un pentolino mettete il latte a scaldare a fiamma bassa. In un altro pentolino invece fate sciogliere il burro. Una volta sciolto, aggiungete la farina e mescolate con una frusta, per non formare grumi. Adesso unite anche il latte caldo, un pizzico di sale e di noce moscata.

Fate cuocere mescolando sempre per dieci minuti a fiamma bassa. Il risultato deve essere molto cremoso. La vostra besciamella è pronta. Tenetela da parte e passate alla preparazione della lasagna. Fate sbollentare per pochi minuti in acqua bollente e salata le sfoglie di lasagna e tenetele da parte. Strizzate bene le mozzarelle, in modo da eliminare l’acqua in eccesso, e tagliatele a pezzettini.

Adesso passate alla composizione della lasagna in una pirofila da forno. Il primo strato deve essere di besciamella. Seguono in ordine le sfoglie di lasagna, la mozzarella, il pecorino e il pepe. Ricominciate quindi dalla besciamella. In superfice concludete con besciamella e pecorino. Cuocete a 200 gradi per venti minuti. Si formerà una crosticina. Lasciate riposare la lasagna per cinque minuti prima di servirla.

Lasagna cacio e pepe, la versione romana più buona che ci sia. Il segreto per fare la cremina anche in forno scritto su Più Ricette da Maria.

pappa2200