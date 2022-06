lasagna-caprese,-il-piatto-top-per-l’estate.-non-devi-cucinare-nulla-e-si-prepara-in-10-minuti

Una idea davvero estiva e originale è quella della Lasagna caprese, ovvero una lasagna che si prepara completamente a crudo, senza necessità di cucinare nulla. Il tempo di preparazione è davvero di 10 minuti, più 15 minuti in forno. Ma possiamo anche cambiare strategia e far sbollentare la pasta sfoglia in abbondante acqua bollente e quindi evitare anche il forno. In questo caso infatti basterà solo condirla.

Gli ingredienti per la lasagna caprese sono pochissimi, leggere e velocissime da preparare, senza besciamella, ma solo con pomodori maturi e mozzarella filante, un primo piatto estivo di sicuro successo da poter preparare anche prima e servire a pranzo o a cena. Una variante leggermente più pesante vedrebbe l’aggiunta di besciamella, ma non è affatto necessaria. Ovviamente se preferite una lasagna più golosa potete aggiungerla.

Ingredienti per la LASAGNA CAPRESE

500 grammi di sfoglia per lasagne

4 pomodori maturi

200 grammi di mozzarella

Parmigiano quanto basta

Olio extra vergine di oliva

Basilico

Origano

Sale

LASAGNA CAPRESE, Preparazione

Iniziamo a preparare la nostra lasagna caprese. Prendiamo i pomodori rossi e ben maturi, lavarli e tagliarli a fette. Condirli con olio, sale e origano e lascirali a macerare mentre si prepara il resto del piatto. Preparare anche la mozzarella e tagliarla a fette e alcune foglie di basilico. Una volta preparati tutti gli ingredienti si può procedere all’assembramento del piatto.

In una teglia, quindi, mettere il primo strato di sfoglia per lasagne, aggiungere le fette di pomodori con tutto il loro sughetto che avranno rilasciato dopo averli conditi e lasciati a macerare, aggiungere la mozzarella tagliata a fette e qualche foglia di basilico fresco. Continuare a fare gli strati e sopra aggiungere oltre agli ingredienti che abbiamo messo anche una spolverata di parmigiano.

A questo punto non ci resta che cuocere le lasagne caprese in forno statico a 180° per circa 15 minuti, per tempi e temperature regolarsi sempre con i propri forni.

La lasagna caprese è quindi pronta per essere gustata, l’ultimo accorgimento è quella di farla intiepidire prima di portarla in tavola così sentirete di più tutti i sapori. Come già spiegato una alternativa potrebbe essere quella di sbollentare la sfoglia di pasta prima e condire poi, senza quindi fare il passaggio in formo. Ottima lo stesso. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

L’articolo Lasagna caprese, il piatto top per l’Estate. Non devi cucinare nulla e si prepara in 10 minuti proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.