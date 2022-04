lasagna-di-pasqua:-la-ricetta-di-cannavacciuolo.-il-trucco-per-delle-polpettine-che-sciolgono-in-bocca

PREPARAZIONE

PASTA FRESCA

In un robot da cucina unire la farina, la semola, l’olio, l’uovo e i tuorli; lasciar impastare. Se l’impasto è troppo duro, aggiungere un po’ di acqua finché non risulta omogeneo.

Formare una palla, avvolgerla nella pellicola e farla riposare per almeno 1 ora, dopodiché è pronta per essere utilizzata.

Formare una palla e avvolgerla nella pellicola. Riporla in frigorifero per qualche ora.

PER LA SALSA DI POMODORO

Frullare i pelati e passarli al colino grosso. In un pentolino scaldare l’olio evo con l’aglio, aggiungere la passata di pomodori e cuocere facendola restringere. Aggiustare di sale e pepe e insaporire con il basilico fresco.

PER LE POLPETTINE

Tritare la carne, condirla con il resto degli ingredienti tranne la farina e mescolare. Formare delle piccole polpette, passarle nella farina e friggerle.

PER LA LASAGNA Napoletana

Mescolare la salsa di pomodoro con la ricotta e il basilico tritato. Bollire i piselli. Stendere la pasta e ricavarne delle sfoglie di dimensioni compatibili a quelle della teglia. Cuocerla in acqua e sale con un goccio d’olio. Scolare e far asciugare su un panno in cotone o un foglio di carta forno.

In una teglia alta foderata con carta forno preparare la lasagna napoletana condendo ogni strato con la salsa di pomodoro e ricotta, i piselli, le polpettine, parte del parmigiano e le uova sode tagliate a pezzi. Ricoprire l’ultimo strato con la salsa di pomodoro e ricotta e aggiungere una spolverata del parmigiano rimasto. Mettere in forno a 160° per 50 minuti circa.

PER LA FINITURA

Tagliare i cipollotti a julienne.

IMPIATTAMENTO della lasagna napoletana

Su un piatto piano poggiare una fetta di lasagna napoletana decorata con la julienne di cipollotti. A fianco guarnire con la burrata, la salsa di pomodoro e le foglie di basilico.