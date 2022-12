lasagna-salsiccia-e-broccoli,-meglio-della-classica.-ottima-per-il-pranzo-di-natale-con-il-segreto-della-besciamella-perfetta

Lasagna salsiccia e broccoli, o anche salsiccia e friarelli, è una variante molto goloso e anche più cremosa della classica napoletana al ragù. Perfetta per qualsiasi occasione, sarà una idea veramente ottima per il pranzo di Natale o del primo dell’anno che farà davvero contenti tutti. Ecco quindi come prepararla.

Ingredienti della lasagna broccoli e salsiccia

500 gr di Lasagne all’Uovo

450 gr di Salsicce

450 gr di broccoli

420 gr di Provola

100 gr di Parmigiano Reggiano Grattugiato

Vino Bianco

1,5 l Besciamella

2 spicchi di Aglio

q.b. di Olio Extravergine d’Oliva

q.b. di Sale Fine

Ricetta per la bescimella

Per la besciamella

1 l di latte,

100 g di amido di mais,

100 g di burro,

noce moscata,

sale

Procedimento per la besciamella

La prima cosa da fare è la besciamella, che poi mettiamo da parte a raffreddare. Successivamente, mettete in una pentola 3 cucchiai di amido di mais; aggiungete il latte freddo e mescolate energicamente, aggiungete la noce moscata (poca, l’idea è per dare un profumo), aggiungete il burro morbido e portate a bollore.

Preparazione della lasagna

La prima cosa è quella di preparare i broccoli. Li scottiamo in acqua bollente ( possiamo usare sia i broccoli baresi che le cime). Scottatele giusto qualche minuto in acqua bollente in maniera che si possano ammorbidire. Una volta scottate ripassiamole in padella facendo soffriggere un prima un po’ di olio e aglio e peperoncino. Una volta cotti mettiamo da parte. ( Un piccolo suggerimento è quello di sostituire, magari, i broccoli con i friarielli fritti napoletani)

Per la salsiccia invece prendiamo la padella che abbiamo usato per i broccoli, mettiamo giusto un filo d’olio per far sciogliere il grasso, rosoliamo la salsiccia. Fatto questo tagliamo la provola a cubetti ( un consiglio è quello di usare la provola del giorno prima oppure mettere giusto la provola o il fior di latte per circa 30/40 minuti in freezer o un paio d’ore in frigo in maniera che si possa asciugare e non rilasciare il latte).

Ora siamo pronto per assemblare: Se usate gli strati di lasagna che vanno direttamente in forno bene, altrimenti non dimenticate di cuocere prima in acqua bollente i vostri strati di lasagna. Prepariamo quindi il fondo della nostra lasagna con un mestolo abbondante di besciamella, quindi cominciante a mettere gli strati di pasta, poi broccoli, salsiccia e provola in ultimo completate con besciamella. Fate questo fino a completare tutta la lasagna. Sulla superficie spalmate besciamella ( non lesinate) e formaggio grattugiato. Infornate per 25 minuti a 200 gradi.

Lasagna salsiccia e broccoli, meglio della classica. Ottima per il pranzo di Natale con il segreto della besciamella perfetta scritto su Più Ricette da Redazione.

Vittorio Rienzo