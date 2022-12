Lasagne al salmone, pronta in un attimo. Il trucco per farla sempre cremosa e mai secca. Cosa si mette sulla superficie

Le lasagne al salmone sono un primo piatto gustoso e leggero, da poter servire anche per una cena. Potete decidere se preparare il piatto sin dalle sue basi: dalla creazione della pasta alla besciamella. Ma potete anche scegliere di utilizzare gli alimenti già pronti in modo da risparmiare tempo. Il risultato sarà semplicissimo da ottenere ma soprattutto il suo sapore delicato conquisterà veramente tutti. Se avete voglia di invitare gli amici a casa e fare una bella figura, abbiamo i consigli giusti per voi. Vediamo passo dopo passo la ricetta di questo delizioso cibo.

Lasagne al salmone, Ingredienti

pasta per lasagne 250 g

salmone affumicato 400 g

scamorza affumicata 200 g

mozzarella 300 g

besciamella 600 ml

prezzemolo

burro 30 g

sale

pepe

Preparazione

La preparazione della lasagna al salmone è veramente semplice. Dal primo momento potrete mettere sul fuoco l’acqua salata per cuocere la pasta. Mentre aspettate che arriva a bollore passate alla preparazione dei diversi ingredienti. Il salmone deve essere tagliato a striscioline. La mozzarella deve essere tagliata a pezzettini. Il prezzemolo deve essere tritato finemente.

Unite questi tre ingredienti in una ciotola e amalgamateli bene tra loro. Da parte invece tenete la scamorza affumicata, che deve essere tagliata a fette. Mettete tutto da parte e pensate adesso alla pasta. Fate cuocere la pasta per le lasagne, basteranno pochi minuti. In una pirofila da forno andate quindi a comporre la vostra lasagna al salmone. Imburratela bene e riempite il fondo con uno strato di besciamella.

Sopra la besciamella andrà posizionata la pasta. Quindi, uno strato con il composto formato da salmone, rosmarino e mozzarella. Infine, uno strato di scamorza affumicata a fette. Ricoprite con la besciamella e ricominciate. Lo strato superiore di pasta dovrà essere ricoperto anche con delle noci di burro, per mantenerne la morbidezza. Il piatto deve cuocere in forno a 180° per 25 minuti. Fate raffreddare leggermente prima di servire.

Vito Califano