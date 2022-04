lasagne-alla-bolognese-leggera:-la-ricetta-per-la-festa-della-mamma.-delicatissima-e-facile-da-preparare

Amatissime e conosciute in tutto il mondo, le lasagne alla bolognese sono il primo piatto della festa: piacciono davvero a tutti, grandi e piccini!

Un piatto ricco di condimento, e purtroppo molto calorico.

Le tradizionali lasagne alla bolognese, sono preparate con sfoglie all’uovo verdi con spinaci, condite a strati con un corposo ragù alla bolognese, besciamella, burro e parmigiano, e cotte al forno.

Per gustarle senza troppi sensi di colpa, abbiamo alleggerito la ricetta con alcuni accorgimenti, realizzando un ragù di carne leggero, con solo macinato di carne bovina magra, verdure non soffritte, olio, insaporito con spezie ed aromi per ottenere un condimento digeribile e leggero, ed una besciamella leggera senza burro, preparata con latte scremato: avremo un piatto unico completo, con lo stesso aspetto invitante che conquista occhi e palato!

Utilizzeremo le sfoglie di pasta secche, che richiedono un ragù ed una besciamella molto liquidi;

ricordiamo di assaggiare tutti gli elementi del piatto per regolare di sale.

Lasagne alla bolognese leggere

Ingredienti

una scatola da 500 g di sfoglia secca all’uovo e spinaci

ragù di carne leggero

besciamella leggera all’olio

100 g di Parmigiano Reggiano DOP

Assemblaggio

Nel fondo della teglia stendete un poco di besciamella, coprite con uno strato di lasagne verdi, stendete uno strato di besciamella, qualche cucchiaiata di ragù di carne, una leggera spolverate di parmigiano, ripetete la sequenza per un totale di cinque strati di pasta, con ultimo strato di besciamella, ragù, una leggera spolverate di parmigiano ed un filo d’olio.

Cuocete in forno già caldo a 200° per circa 45 minuti, provando con una forchetta la cottura della pasta.

Lasciate riposare 5 minute ed ora le lasagne alla bolognese leggere, sono pronte da gustare, morbide e cremose, con la loro croccante crosticina.

Ragù di carne leggero

Ingredienti

500 g di carne trita magra di bovino,

400 g di salsa di pomodoro,

cipolla, carota, sedano, prezzemolo,

aglio, alloro e rosmarino,

sale e pepe.

Preparazione

Pulite e tritate le verdure, lasciando l’alloro intero; in un tegame mettete a freddo un filo d’olio, la carne trita, le verdure tritate, alloro, sale, pepe e pomodoro.

Aggiungete un bicchiere di acqua e mescolate tutto. Mettete il coperchio e cuocete a fiamma media per un’ora, fino a che il ragù avrà raggiunto un colore scuro ed una consistenza non troppo densa.

Besciamella all’olio

un litro di latte scremato

50 g di farina

50 g di olio

noce moscata

sale e pepe

Mettete la farina in un pentolino, unite il latte freddo ed amalgamate bene, aggiungete la noce moscata, sale e pepe, e l’olio;

cuocete a fuoco basso, mescolando, fino a che la besciamella vela il cucchiaio.

