lasagne-alla-zucca,-il-piatto-di-halloween.-il-trucco-per-farla-sciogliere-in-bocca?-bisogna-mischiare-questi-due-ingredienti

Lasagna alla zucca, una prelibatezza per Halloween. La zucca è sicuramente l’ortaggio più saporito e ricercato di questo periodo autunnale, soprattutto è diventata negli anni il simbolo di Halloween. In queste settimane diventa impossibile non preparare piatti a base di questa verdura colorata, bella da vedere e saporita da mangiare. Il clima in questi giorni è ancora molto clemente. Il sole riscalda le nostre giornate e non ci sentiamo ancora pronti per le zuppe calde e le giornate trascorse davanti al camino. Però siamo sicuri che la ricetta di queste lasagne saprà scaldarvi ancor più del bel tempo, e vi farà chiudere gli occhi per la goduria ad ogni assaggio.

Lasagne alla zucca, Ingredienti per una pirofile 20×30 cm

lasagne all’uovo 200 g (15 sfoglie)

scamorza affumicata 400 g

fiordilatte 200 g

grana padano dop grattugiato 100 g

olio extravergine d’oliva q.b.

salvia q.b.

pepe nero q.b.

Per la besciamella

latte intero 1 l

burro 100 g

farina 00 100 g

noce moscata q.b.

sale q.b.

Per la zucca

zucca 1,8 kg

aglio 3 spicchi

rosmarino q.b.

sale q.b.

pepe nero q.b.

noce moscata q.b.

olio extravergine d’oliva 25 g

Preparazione

La prima cosa da fare per preparare le vostre lasagne con la zucca è pensare alla besciamella. In un pentolino versate il latte, la noce moscata, il sale e il pepe e portate il tutto a bollore. Mentre aspettate che bolle, potete cominciare a far sciogliere il burro in un’altra pentola. Una volta che si è sciolto, aggiungete tutta la farina in un colpo solo e mescolate rapidamente con la frusta per ottenere un bell’impasto dorato. Unite il latte speziato e caldo, continuando a utilizzare la frusta, e continuate a cuocere finché la vostra besciamella non si sarà bene addensata. Mettete da parte il tutto.

Adesso potete passare alla preparazione della zucca. Sbucciatela ed eliminate i semi interni, quindi tagliatela in piccoli cubetti. Devono essere grandi all’incirca un centimetro e il più possibile simili tra loro. Il risultato finale dovrà pesare intorno agli 850 g. In una pentola fate indorare l’aglio schiacciato nell’olio caldo, insieme al rosmarino. Una volta che questo sarà dorato per bene, aggiungete la zucca insieme al sale al pepe e alla noce moscata. Lasciate cuocere il tutto con un coperchio e a fiamma bassa per 15/20 minuti. Non è necessario aggiungere acqua perché l’ortaggio rilascerà la sua. Ma è bene controllare che non si secchi per l’alta temperatura e girare spesso. Quando questa si potrà schiacciare con un cucchiaio, sarà pronta.

Mentre la zucca cuoce, continuate la vostra preparazione e tagliate la scamorza e il fiordilatte in piccoli dadini. Versatene la metà all’interno della besciamella e mescolate bene. Adesso potete finalmente comporre la vostra lasagna. Coprite il fondo della pirofila con la besciamella. Quindi posizionate le tre foglie di lasagna. Cospargetele con altra besciamella, con la zucca, con la scamorza e il fiordilatte e con il grana padano. Ripetete l’operazione per andare a formare cinque strati. Sull’ultimo strato aggiungete le foglie di salvia, il pepe, un filo d’olio. Mettete in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti.

Vito Califano