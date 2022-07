Lasagne con crema di zucchine, fiori di zucca, scamorza e speck, da servire al pranzo in campagna. scritto su Più Ricette da Catia.

Le lasagne con zucchine sono sempre una una grande golosità, ma nella versione con crema di zucchine e fiori di zucca, scamorza e speck sono irresistibili: croccanti in superficie, morbide e saporite all’interno. La crema di zucchine e fiori di zucca rende queste lasagne delicate e cremose, mentre lo speck e la scamorza conferiscono un gusto intenso che ne esalta il sapore.

Un primo piatto comunque di facile preparazione, perfetto per il pranzo delle domenica o per occasioni speciali, da consumare sia caldo che tiepido, in estate quando troviamo i fiori di zucca nell’orto. Vediamo come si preparano.

Lasagne con crema di zucchine

Ingredienti per 4 porzioni

250 g di lasagne pronte da cuocere

4 zucchine

7 fiori di zucca

mezzo scalogno

350 g di besciamella pronta

100 g di scamorza

una mozzarella da 100 g

100 g di speck a cubetti

3 cucchiai di Parmigiano Reggiano, grattugiato

mezzo spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Procedimento

Preparate la crema di zucchine: pulite e tagliate a cubetti le zucchine, pulite i fiori di zucca e tagliateli a pezzetti, tenendone tre da parte per la decorazione;

affettate lo scalogno e rosolatelo a fuoco basso in una padella con un filo d’olio;

unite le zucchine e fatele saltare a fuoco alto per 5 minuti, quindi coperchiate e cuocete a fuoco basso per circa 15 minuti, aggiungendo se occorre qualche cucchiaio di acqua, fino a che le zucchine saranno morbide e cotte;

aggiungete i fiori di zucca, sale e pepe, mescolate, togliete dal fuoco e lacciate intiepidire.

Trasferite il composto nel bicchiere del mixer ad immersione, aggiungete un cucchiaio di olio, e frullate fino ad ottenere una crema liscia e corposa: assaggiate e correggete di sale.

Quindi procedete all’assemblaggio delle lasagne: in una teglia da forno, versate sul fondo un mestolo di crema di zucchine e uno di besciamella piuttosto liquida;

stendete il primo strato di lasagne crude e stendete un poco di crema di zucchine e di besciamella, quindi cospargete con parte dello speck, la scamorza e mozzarella a cubetti.

Ripetete la sequenza fino a formare cinque strati di lasagne;

cospargete con il Parmigiano e decorate con i fiori di zucca stesi.

Cuocete le lasagne in forno già caldo a 200°C per mezz’ora, fino a che la superficie risulterà dorata e croccante.

Quando le lasagne con crema di zucchine saranno cotte, sfornatele e lasciatele intiepidire prima di servirle.

Besciamella

300 g di latte

un cucchiaio di burro

un cucchiaio di farina

noce moscata

sale e pepe

Preparate la besciamella: fate fondere il burro in un tegame, unite la farina, noce moscata, sale e pepe ed amalgamate una frusta; incorporate il latte poco per volta, mescolando energicamente per evitare la formazione di grumi; portate la salsa ad ebollizione e, continuando a mescolare, lasciate sobbollire la salsa per 10 minuti a fuoco basso.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

Lasagne con crema di zucchine, fiori di zucca, scamorza e speck, da servire al pranzo in campagna. scritto su Più Ricette da Catia.