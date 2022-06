Lasagne di pancarré con pesto e provola: Il piatto salvacena che si prepara in 5 minuti. L’Idea più amata dell’Estate

Lasagne di pancarré con pesto alla genovese e provola una ricetta buona, facile veloce ed economica perfetta per i pranzi e le cene d’estate. Si può preparare davvero in 5 minuti e ogni volta c’è da leccarsi i baffi. Prepararla è davvero semplicissimo, tutti ingredienti pronti e si assembla in 5 minuti mentre bastaerà aspettare 20 minuti in forno per avere un piatto squisito più buono dell’originale lasagna di pasta. Una pietanza che vi assicurp piacerà anche ai bambini.

Lasagne di pancarré con pesto alla genovese e provola, Ingredienti

1 confezione di pancarrè bianco senza crosta

150 grammi di pesto alla genovese

350 grammi di besciamella la mia ricetta

100 grammi di provola dolce

parmigiano quanto basta

1 uovo

mezza tazza di latte

Procedimento per le lasagne

La prima cosa da fare sarà quella di prendere un piatto e amalgamare l’uovo con il latte ( potrete aiutarvi con una forchetta o una frusta tranquillamente). Ora tagliate a metà le fette di pancarrè e intingetele una ad una nel nostro composto di latte e uovo. Fatto questo procedimento prendete una teglia ( la teglia andrà rivestita con un foglio di carta forno. la teglia dovrà essere piccola, diciamo che la ricetta è per 8 persone quindi dovrà essere da rettangolare da 20 centimetri) e adagiate le fette di pane inzuppate.

Ricoprite quindi con della besciamella, qualche cucchiaio di pesto e i cubetti di provola. Fatto questo strato riponete altre fette di pane inzuppate di in uovo e latte e continuate con gli strati di besciamella e pesto. Ultimare con un altro strato di pane ed infine coprire le lasagne con il restante pesto, besciamella e provola.

Prendete del parmigiano grattugiato e spolverizzate sopra una abbondante manciata. Fatto questo mettete la teglia in forno statico a 200 gradi per 18 minuti. Controllate ogni tanto e quando le lasagne saranno pronte e avranno formato quella bella crosticina potete tirarle fuori. Fate riposare un paio di minuti e gustatele tiepide. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

