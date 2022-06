lasagne-verdi-formaggiose:-si-sciolgono-in-bocca-con-la-speciale-besciamella-cremosissima

Le lasagne sono una vera e propria bontà culinaria della tradizione gastronomica italiana,

un primo piatto perfetto da portare in tavola per i pranzi delle feste e della domenica.

Nelle diverse regioni ed in ogni famiglia si preparano in diversi modi, a volte con ricette elaborate ed altre con ricette semplicissime, come le Lasagne verdi al prosciutto e formaggio, un primo piatto molto gradito da grandi e bambini.

Una ricetta di lasagne facilissima, squisite e molto semplici da preparare, composta dalla classica combinazione del prosciutto cotto e formaggio, ed una soffice besciamella, tra strati di delicata pasta agli spinaci: cremose, saporite e filanti, sono una vera delizia per il palato!

Lasagne verdi al prosciutto e formaggio

Ingredienti per 6 porzioni

20 Lasagne all’uovo verdi (sfoglie agli spinaci)

400 g di Prosciutto cotto

12 sottilette di formaggio a fette

per la besciamella:

un litro e mezzo di latte

150 g di burro

140 g di farina

sale, pepe e noce moscata

100 g di Parmigiano Reggiano, grattugiato

Procedimento

Preparate la besciamella: mettete in una pentola il burro e fatelo sciogliere a fuoco basso;

togliete da fuoco, aggiungetela farina, noce moscata e sale, ed amalgamate bene;

aggiungete poco per volta il latte freddo, allentando la crema per evitare si formino grumi,

rimettete sul fuoco basso e mescolate continuamente fino a raggiungere la consistenza desiderata;

quando è pronta aggiungete il parmigiano e mescolate bene.

Sbollentate velocemente ogni sfoglia di lasagna in acqua leggermente salata, scolatela e stendetele su di un canovaccio,

oppure utilizzatele direttamente lasciando la besciamella molto liquida.

Versate due mestoli di besciamella sul fondo della teglia e procedete formando strati di:

sfoglie di lasagne, prosciutto cotto e sottilette; besciamella, sfoglie di lasagne e prosciutto cotto;

poi besciamella, sfoglie di lasagne, prosciutto cotto e sottilette; infine besciamella, sfoglie di lasagne, prosciutto cotto e besciamella.

Bagnate i bordi con un poco di latte e coprite con la carta alluminio.

Cuocete le lasagne verdi con prosciutto e formaggio, in forno a 180°per 20 minuti, togliete la carta d’alluminio e procedete per atri 10 minuti per formare un crosticina;

sfornate e fate riposare per 10 minuti prima di tagliarla e servirla cosparsa a piacere con origano o basilico spezzettato.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Lasagne verdi formaggiose: si sciolgono in bocca con la speciale besciamella cremosissima proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.