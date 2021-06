“lascio-la-tv-per-sempre”:-annuncio-choc-del-famoso-opinionista

“Lascio la tv per sempre”. il famoso opinionista lascia tutti senza parole con questo annuncio choc: di seguito le sue parole

Il famoso opinionista lascia la tv: annuncio choc (Fonte: Pixabay)

Il noto opinionista televisivo ha lasciato il pubblico senza parole con un annuncio veramente choc. “Lascio la tv per sempre” – ha detto durante una trasmissione televisiva – “È un inferno“. Le sue parole ovviamente hanno scatenato reazioni contrastanti. Di seguito vi diciamo di chi si tratta, riportandovi le sue parole.

Famoso opinionista lascia la tv: l’annuncio choc

Nel corso dell’ultima puntata di Ogni Mattina, programma in onda su Tv8 e condotto da Adriana Volpe, l’opinionista Giovanni Ciacci ha scosso il pubblico con un annuncio choc: “Lascio la tv per sempre, non mi vedrete mai più”. Il costumista ha comunicato il suo addio nel corso della rubrica “Le pagelle di Ciacci” cogliendo il pubblico di sorpresa.

Le intenzioni dell’opinionista pare siano serie e addirittura ha dichiarato di voler abbandonare anche i social: “Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento: dopo 10 anni ho dato tutto quello che dovevo dare. Basta, chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete mai più in televisione”.

L’annuncio ha colto di sorpresa anche la conduttrice, Adriana Volpe, che all’inizio ha pensato fosse uno scherzo, ma Ciacci ha ribadito: “Te lo giuro, è la verità. Sono giorni che lo dico e nessuno mi crede”. Ciacci ha poi definito la tv come ‘un inferno’: “Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto”.

Cosa farà Ciacci una volta abbandonata la televisione? Si dedicherà all’oro: “Voglio fare altro, coltivare pomodori, patate”. Una scelta davvero inaspettata, che ha colto tutti di sorpresa. Sarà vero o si rivelerà un bluff? Le intenzioni sembrano serie e sarebbe davvero una grave perdita per la televisione italiana.