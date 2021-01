l’assenza-di-melissa-joan-hart-da-le-terrificanti-avventure-di-sabrina

Melissa Joan Hart e quel cameo mancato

Melissa Joan Hart è la grande assente della quarta e ultima parte di Le Terrificanti Avventure di Sabrina, serie disponibile su Netflix per due stagioni e 36 episodi.

Nel penultimo episodio della quarta parte ritroviamo Beth Broderick e Caroline Rhea nelle vesti di zia Zelda e zia Hilda, un omaggio alla sit-com Sabrina, Vita Da Strega che le ha viste protagoniste, insieme a Melissa Joan Hart, dal 1996 al 2003 per sette stagioni.

Approfittando del racconto ambientato in un universo parallelo, gli autori della serie hanno trovato il modo di omaggiare il cult anni Novanta includendo due delle sue attrici principali. Persino il Salem versione pupazzo, reso celebre dalla serie originale, fa capolino nella produzione Netflix.

Che ne è stato della protagonista Melissa Joan Hart? Sarebbe stato emozionante vederla recitare al fianco della “nuova” Sabrina Spellman interpretata da Kiernan Shipka.

Interpellata nel corso di una recente intervista, Beth Broderick ha rivelato di non essere al corrente di eventuali progetti per introdurre la Sabrina di Melissa Joan Hart nella serie Netlix. “Penso che sarebbe stato difficile da strutturare” ha ammesso Broderick, aggiungendo: “Sarebbe stato quasi distruttivo cercare di includerla. Per quanto riguarda noi, le zie sono anche più invecchiate, e questo ha senso”.

Tutt’altro discorso andrebbe fatto per la protagonista. “Sarebbe stato difficile giustificare una Sabrina adulta e con tre figli a carico” sostiene Broderick.

Da sinistra: Miranda Otto, Caroline Rhea, Beth Broderick e Lucy Davis sul set di Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Credits: Diyah Pera/Netflix.

Secondo Beth Broderick, se l’invecchiamento delle zie poteva trovare giustificazione nell’episodio, una versione più matura di Sabrina che andasse a rispecchiare i quarantaquattro anni di Melissa Joan Hart sarebbe stata meno plausibile.

Una cosa è certa: sebbene non sia chiaro se ci fosse mai stata l’intenzione di farlo accadere, l’attrice originale di Sabrina non scalpitava per tornare a vestire i panni della strega di Greendale. Il motivo avrebbe a che fare anche, ma non solo, con la sua fede cristiana.

“Le Terrificanti Avventure di Sabrina è molto più dark, satanica e sexy della nostra versione, è un altro tipo di serie” dichiarò Melissa Joan Hart nel corso di un’intervista nel 2019.

“[La nuova serie] è diretta a generazioni più giovani. Non è qualcosa che guarderò, o che mi interessa guardare in questo momento, e non è di certo qualcosa che i miei figli guarderanno” affermò in quell’occasione.

“Non penso che questa serie si rivolga a me” disse l’attrice in un’altra occasione. “Ho fatto una campagna social media per Netflix in cui ho guardato un po’ degli episodi, ma non credo che faccia per me. I miei figli sono troppo piccoli e io sono troppo vecchia” concluse il volto originale di Sabrina.