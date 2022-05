l’associazione-“iniziative-per-fasano”-organizza-“giochi-di-un-tempo-che-fu”

L’evento, dedicato ai più piccoli, si terrà domenica mattina in Piazza Ciaia

FASANO – Si comunica che l’associazione “Iniziative per Fasano”, nell’ambito della manifestazione voluta dall’amministrazione comunale di Fasano, denominata “O-Maggio all’infanzia” ha aderito ed organizzato per domenica 15 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, l’iniziativa denominata “Giochi di un tempo che fu”. L’iniziativa si avvale di spazi aperti, onde evidenziare le tradizioni ludiche, retaggio del mondo dell’infanzia fasanese di un tempo tempo, quando bastava un gesso, una corda, un sacco, delle pietrine, per sviluppare la fantasia e la creatività nei bambini e ragazzi.

È anche un omaggio a tutte le infanzie negate a causa della povertà e della scarsa importanza attribuita al gioco, come esperienza di preparazione alla vita sociale – familiare – economica, di un tempo. La manifestazione vedrà l’alternanza di vari giochi, così da permettere ai ragazzi di formare squadre, per partecipare alla gara del gioco scelto. Sarebbe gradita anche la presenza dei genitori, che per un giorno, potranno ritornare bambini, insieme ai loro figli.Alla fine verrà donato a tutti i partecipanti, un ricordo del lieto giorno.

Per le iscrizioni, contattare il numero di telefono 3383984126.

