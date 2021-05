L’astronauta Samantha Cristoforetti sarà comandante della Iss nel 2022

Dopo la missione Futura del 2014, l’astronauta Esa torna in orbita con il ruolo di comandante

L’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) Samantha Cristoforetti assumerà il comando della Stazione spaziale internazionale durante la Expedition 68a, prevista per il 2022. Lo ha annunciato in una nota la stessa Esa. Insieme a lei partiranno dalla Florida, a bordo di una navetta Crew Dragon di SpaceX, gli astronauti Nasa Kjell Lindgren e Bob Hines.

Si tratterà del secondo periodo in orbita di Cristoforetti, dopo i mesi passati sulla Stazione nel 2014 con la missione Futura. AstroSamantha sarà la prima europea e la terza donna al mondo a essere comandante della nostra casa spaziale. “Tornare sulla Stazione spaziale internazionale per rappresentare l’Europa è un onore in generale“, ha affermato Cristoforetti. “Sono onorata dalla mia nomina a comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho maturato nello Spazio e sulla Terra per guidare un incredibile team in orbita“.

A margine dell’annuncio il direttore generale dell’Esa Josef Aschbacher ha commentato: “La nomina di Samantha a comandante ispirerà l’intera generazione di nuove persone che stanno sottoponendo la propria domanda per entrare nel corpo astronauti dell’Esa. Non vedo l’ora di incontrare chi passerà le selezioni finali e voglio sfruttare questa occasione per invitare nuovamente le donne a partecipare“. L’Agenzia spaziale europea sta infatti cercando nuove astronaute e nuovi astronauti da inserire nel proprio organico, con una particolare attenzione all’inclusività, per superare le differenze di genere e cominciare anche a studiare l’addestramento di para-astronauti con disabilità per future missioni. Il concorso si conclude proprio oggi, 28 maggio.

Al commento dell’Esa si aggiunge anche quello dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), nella persona del presidente Giorgio Saccoccia: “Siamo orgogliosi di questa scelta che arriva a coronamento di un percorso professionale ineccepibile e a riconoscimento dell’eccellenza nello Spazio dell’Italia e dell’Europa“.