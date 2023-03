“Sipas informatave, as UEFA e as Federata e Futbollit të Francës nuk ka qenë e përfshirë në hetimet që janë zhvillu”.

Kështu ka deklaruar gazetari, Driton Latifi në emisionin “Dueli Sportiv” në RTV Dukagjini.

Ai po ashtu shtoi se “prapë kjo më lë të dyshu për një grup të dyshuar evntualisht, sepse nuk mund të cilësohet ndryshe, derisa nuk ka vendim të prerë të gjykatës, i cili për një arsye ose tjetër ka mundur të ketë komunikimin me kode të basteve për punët e tyre që i kanë referu, ky është një informacion që kam nga kolegët e mi francez. As UEFA, as FIFA as Sport Radar nuk ka pasur raportim të këtyre ndeshjeve të cilat përmenden”.

“Dueli Sportiv” do të vazhdojë çdo të diel, me fillim nga ora 22:00.

Përveç sportit vendor, po ashtu, do të ketë edhe shumë risi të tjera nga sporti ndërkombëtar dhe jo vetëm.

The post Latifi: UEFA nuk ka qenë e përfshirë në hetimet që janë zhvillu appeared first on Dukagjini.

The post Latifi: UEFA nuk ka qenë e përfshirë në hetimet që janë zhvillu appeared first on Dukagjini.

valipomponi