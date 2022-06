LATINA – Banchetto nuziale da incubo in una nota villa per cerimonie in via Zani

Banchetto nuziale da incubo, sabato sera, in una nota villa per cerimonie in via Zani, alle porte di Latina. A rovinare la festa di sposi e invitati è stata un’intossicazione alimentare che ha coinvolto decine di commensali, una settantina circa stando a una stima aggiornata nel primo pomeriggio di ieri. Cifre a parte, è stata una situazione terribile per tutti, con numerose persone che già in tarda serata, all’interno del locale, hanno accusato improvvisamente i sintomi tipici dei disturbi gastrointestinali, anche in forma piuttosto acuta, causati dal cibo consumato durante la cena a base di pesce, servito anche crudo: alcune di loro sono state assistite sul posto dai soccorritori, altre hanno richiesto il trasporto d’urgenza in pronto soccorso, anche in condizioni piuttosto serie a causa di patologie pregresse, ma molti altri si sono sentiti male nel corso della notte mentre tornavano a casa e per questo hanno dovuto ricorrere alle cure mediche in altri ospedali, anche fuori provincia. Tra il via vai di ambulanze del 118 è intervenuta anche la Polizia per gli accertamenti del caso: il locale adibito a cucina è stato sottoposto a sequestro e di conseguenza è stata informata anche la Procura per le valutazioni sulle responsabilità penali di quello che è accaduto, principalmente a carico della società Pink Events srls che gestisce la struttura.

