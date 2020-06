L’attenzione al riciclo in Via Macedonia a Roma: a tu per tu con il gestore del Salone. Esclusiva a Gianni Casale

Buon pomeriggio Gianni. E’ un piacere trovarsi a chiacchierare con Lei oggi per soddisfare alcune curiosità che sono emerse dopo aver visitato la Vostra bellissima struttura sita in Via Macedonia. Può spiegare ai nostri lettori di City Roma qual’è la caratteristica del Vostro Salone e come si collega al tema del riciclo?

Con piacere. Fino a qualche tempo fa andare dal parrucchiere significava entrare in un luogo dall’odore non sempre piacevole ,caotico,dove la fretta regnava sovrana.

Tutti in attesa di ricevere un taglio o un colore nel minor tempo possibile.

Oggi tutto è cambiato! la seduta in salone è regalarsi del tempo per se stessi, in uno spazio rivisitato e accogliente sia dai dettagli dell’ambiente circostante, la scelta degli arredi è dovuta a una ricerca nel mondo ecosostenibile, un elemento di arredo proveniente anche da uso domestico e datato diventa un angolo rilassante come se si fosse a casa.

I percorsi vengono strutturati con fragranze diffuse in tutto lo spazio, della musica rilassante e con un attenzione attraverso massaggi.

Tutto è gestito da sapienti mani di un operatore specializzato in percorsi di bellezza e benessere.

In questo lockdown le persone hanno scoperto e prestato attenzione a molti dettagli che prima non curavano particolarmente. Secondo Lei ciò potrebbe aver contribuito ad avvicinare la gente al riciclo?

Secondo me c’è una consapevolezza maggiore verso le scelte che facciamo tutti i giorni da quando facciamo la spesa a quando compriamo acqua e scegliamo bottiglie in vetro invece che in plastica,questo è la conseguenza del periodo del lockdown.

Da quanto tempo opera nel settore in qualità di consulente d’immagine?

Lavoro da circa 40 anni in questo settore e sono un bioconsulente da oltre 15 anni, sono specializzato nel donare modi e consigli ad ogni persona per gestire al meglio i propri capelli estendendo consulenze attraverso prodotti biodinamici e biologici per il mantenimento a casa.

Da due anni gestisce questo Salone nella Capitale a Via Macedonia. Sappiamo però che ha avuto esperienze anche all’estero. Quali tendenze e metodi sono simili o diversi negli altri Paesi?

Ho viaggiato molto per lavoro tra Caracas, Barcellona e Milano,trovando spesso un filo conduttore quando si parla di bellezza e benessere. In modo inopinabile il MADE ITALY ha sempre avuto il plauso incondizionato delle platee.