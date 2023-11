L’attore Claudio Del Falco si riconferma campione mondiale WTKA 2023

Mentre attende l’uscita nelle sale cinematografiche del suo esordio dietro alla macchina da

presa, Iron fighter, di cui è anche protagonista, e sulle piattaforme streaming sono già

disponibili da tempo Karate man, in cui è stato diretto da Claudio Fragasso, e Assassin

club di Camille Delamarre, che lo vede al fianco di star internazionali quali Henry

Golding (G.I. Joe: Snake eyes), Noomi Rapace (Uomini che odiano le donne) e Sam

Neill (Jurassic park), l’attore e sportivo Claudio Del Falco è reduce dall’ennesimo trionfo

nell’ambito delle arti marziali.

Il giorno 29 Ottobre 2023, infatti, si è aggiudicato per la seconda volta il titolo di campione

del mondo ai campionati mondiali unificati di karate WTKA svoltisi a Marina di Carrara

(MS).

D’altra parte, chi segue Del Falco sa benissimo che, da sempre, dedica la propria vita

all’attività sportiva e, al contempo, a rendere giustizia alle arti marziali nell’ambito del

grande schermo italiano (che sembra da ormai troppo tempo aver dimenticato il genere),

per il quale ha interpretato anche l’action movie MMA Love never dies di Riccardo

Ferrero.



A proposito di questa sua nuova conquista Del Falco, da molti considerato il Jean-Claude

Van Damme italiano, ha dichiarato: “Dedico questa vittoria a tutte le persone che mi

vogliono bene e che mi sono state vicine in questi anni. Vi aspetto tutti al cinema per

vedere Iron fighter, fight / action movie da non perdere assolutamente. Una vera novità

nel panorama cinematografico italiano, dove, oltre allo splendido cast, potrete ammirare i

migliori marzialisti italiani”.

