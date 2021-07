L’attore e modello Daniel Mickelson è morto ad appena 23 anni

Un’altra giovane vita spezzata troppo presto: il modello e attore americano Daniel Mickelson è morto a soli 23 anni, come annunciato dalla sorella Meredith Mickelson, anche lei modella. Il ragazzo è deceduto domenica 4 luglio, mentre in tutti gli Stati Uniti si celebrava la festa nazionale. Le cause della morte non sono state rivelate; si attendono i risultati dell’autopsia fatta martedì.

Il mio cuore è in frantumi e scrivere queste parole mi sembra così sbagliato, non so nemmeno cosa dire. Ieri ho perso mio fratello, il mio migliore amico e l’altra metà del mio cuore. Non c’era una persona che amavo di più su questa Terra. Non ci sono parole che possano rendergli giustizia. Conoscerlo significava amarlo. Era l’essere umano più felice, sorridente e solare che esistesse e sono così felice che Dio mi abbia scelto come sua sorella per tutta la sua incredibile vita.

Chi era Daniel Mickelson

Nativo di Atlanta, Mickelson aveva da poco annunciato il lancio di un suo brand di abbigliamento. Oltre all’impegno nel mondo della moda, nel 2019 aveva mosso i primi passi come attore. Aveva recitato in una web serie, Mani, ed era apparso nell’horror indipendente The Killer Clown Meets the Candy Man.

Il cordoglio dei vip, da Kaia Gerber a Paris Hilton

Tanti personaggi che conoscevano Daniel hanno voluto tributargli un commosso ricordo. La modella Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, scrive: “Ricordo quella volta che ci siamo seduti sul divano e abbiamo passato l’intera giornata a inventare il nostro linguaggio segreto che abbiamo continuato a parlare ogni volta ci siamo visti. Grazie per essere la ragione di tante risate e felicità nel mondo. non sarà lo stesso senza di te qui”. “Prego per te”, ha scritto Patrick Schwarzenegger sotto al post della sorella. “Era davvero una luce“, ha commentato Paris Hilton in una Instagram Story.

Il dolore della fidanzata

Maddie Haley, fidanzata di Mickelson, è devastata dal dolore e ha pubblicato questo intenso messaggio: “Le parole non possono nemmeno descrivere come mi sento in questo momento. Ieri sera ho perso il mio migliore amico in tutto il mondo. Mi sento come se il mio cuore fosse stato strappato dal petto. Daniel, eri la persona più gentile che abbia mai incontrato. Hai illuminato ogni stanza con il tuo sorriso contagioso e non hai mai mancato di rendere felice nessuno. Non c’è stato un giorno in cui non hai fatto di tutto per farmi sentire speciale e amata. Vorrei poterti chiamare subito e sentirti dire che andrà tutto bene. Vorrei che i miei piani per trascorrere il resto della mia vita con te non mi fossero stati strappati via in questo modo. Vorrei poterti dire quanto ti amo e vorrei avere la possibilità di dirti addio. Non sono sicuro di come riuscirò a superare tutto questo, ma sarò forte per te perché so che è quello che avresti voluto. Tutto quello che faccio ora è per te. Ora ho un angelo custode al mio fianco per il resto della mia vita. Ti renderò così orgoglioso. Ti amerò per sempre piccolo“.