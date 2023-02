Lauana Prado e Chiclete com Banana se apresentam em festival em Batatais, veja todas as atrações

Além de shows, evento tem programação gastronômica entre os dias 10 e 14 de março. Ingressos podem ser adquiridos online e de forma física. Lauana Prado se apresenta em festival em Batatais

Júlio César Costa

A sertaneja Lauana Prado e a banda de axé Chiclete com Banana são atrações confirmadas no Fazenda Festival de Batatais (SP), que também reúne apresentações de pop, rock e samba.

O evento acontece entre os dias 10 e 14 de março e espera reunir 20 mil pessoas por dia, segundo a organização (veja programação e como comprar ingressos abaixo).

Além dos shows, o ambiente característico de fazenda também é acompanhado de atividades gastronômicas que lembram a vida no interior, como assados e produtos naturais.

Atrações

Chiclete com Banana, Banda Mel, Rodrigão e DJ Manfré

Quando: sexta (10), a partir das 19h

Hugo Henrique, Bruninho e Davi, Circuladô de Fulô, Thio Bazé e DJ Kiekow

Quando: sábado (11), a partir das 14h

Luana Prado e Grupo Buteco

Quando: domingo (12), a partir das 12h

Thio Bazé, DJ Chico Alves e Cantor Ca Cau

Quando: segunda-feira (13), a partir das 19h

Bruno e Murilo, e DJ Chico

Quando: teça-feira (14), a partir das 12h

Banda Thio Bazé também está na programação de festival em Batatais

Divulgação

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou em pontos de venda físicos em Batatais e Franca (SP). A lista está disponível no site de venda de ingressos (clique acima).

Os preços variam entre R$ 55 a R$ 397 de acordo com o setor e dias escolhidos. Confira os valores:

Pista: gratuita, para 1 dia; R$ 80 + R$ 8 de taxa, para 3 dias

Front Stage: R$ 55 + R$ 5,50 de taxa, para 1 dia; R$ 197 + R$ 19,70 de taxa, para 5 dias

Camarote: R$ 100 + R$ 10 de taxa, para 1 dia; R$ 397 + 39,70 de taxa, para 5 dias

As vendas de bebidas alcoólicas são proibidas para pessoas com menos de 18 anos. Ainda segundo a organização do evento, a entrada no festival só é permitida com o acompanhamento de pais ou responsáveis.

Local

O Fazenda Festival será no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista – Avenida Moacir Dias de Moraes, Vila Cruzeiro, em Batatais.

