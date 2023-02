Laudo aponta necessidade de retirada de 181 árvores ‘comprometidas’ no Taquaral após acidente que matou criança

Avaliação foi feita pela Prefeitura de Campinas, a pedido do Ministério Público, para evitar novos acidentes como a queda de eucalipto no dia 24 de janeiro, que matou uma menina de 7 anos e deixou jovem de 27 ferida. Laudo aponta que 181 árvores precisam ser removidas no Parque do Taquaral, em Campinas

Um laudo elaborado pela Prefeitura de Campinas (SP), obtido com exclusividade pela EPTV, afiliada da TV Globo, indica a necessidade de retirada de 181 árvores que estão “comprometidas” dentro da Lagoa do Taquaral. O objetivo é evitar novos acidentes como o da queda de eucalipto que matou uma menina de 7 anos e deixou uma jovem de 27 gravemente ferida, no dia 24 de janeiro.

Além das 181 árvores, outras 45 espécies dentro do parque vão precisar de poda. Já na parte externa, mais 65 árvores foram indicadas no laudo para serem remanejadas, entre poda e remoção completa. De acordo com a administração municipal, que fez a avaliação a pedido do Ministério Público (MP-SP), o trabalho será realizado a partir desta quarta-feira (15).

“Espécies comprometidas são espécies secas, comprometidas no seu aspecto fito sanitário. Nós estamos encaminhando para a Promotoria e vamos começar a fazer a partir de amanhã um manejo periférico, como o que foi feito no Bosque dos Jequitibás [onde uma árvore caiu em cima de um carro e também matou uma pessoa no fim de 2022]. Vamos podar as que estão com galhos sobre a via e a que estão comprometidas vamos erradicar”, disse a diretora da secretaria de Serviços Públicos, Márcia Calamari.

Desde o acidente, o parque está fechado. A EPTV foi a primeira equipe de reportagem a entrar no espaço de lazer após a morte da criança e mostrou, nesta terça-feira, como está a Lagoa do Taquaral depois do acidente e qual foi o trabalho feito pela prefeitura no local. A previsão para a reabertura dela e mais 14 bosques e parques aos visitantes ainda é incerta.

Imagens feitas por drone mostram que muitos árvores, parte deles com 70 metros, já foram cortadas no local. No total, 55 eucaliptos, sendo 25 no entorno do que caiu e provocou o acidente em janeiro, já foram removidos.

O espaço foi isolado com tapumes. Após o corte, as equipes da prefeitura fazer a trituração das árvores e encaminha para uma usina de compostagem. Os troncos em melhor condição são retirados para serem utilizados em obras do município, segundo a prefeitura.

“Tivemos uma sinalização positiva da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para a implantação de espécies nativas que são espécies adequadas ao bioma da mata atlântica, e vão ter espécies da nossa região que vão servir de trabalhos científicos”, explicou a diretora.

Investigação

A Polícia Civil confirmou que já dá como certa a necessidade de prorrogar o inquérito onde apura a morte de Isabela Tiburcio Fermino, de 7 anos. A criança estava no parque para celebrar o aniversário de uma prima, e a jovem caminhava com o namorado quando ambas foram atingidas por uma árvore com 20 metros de altura. A informação é do delegado responsável pelo caso, Maurício Geremonte.

Nesta semana, a polícia também prevê continuidade dos depoimentos sobre o caso, mas a quantidade de pessoas que serão ouvidas e a identidade delas não foi confirmada.

Após o acidente, Geremonte já ouviu o coordenador da Defesa Civil na metrópole, Sidnei Furtado, mas o conteúdo não foi divulgado. Além disso, ele ressaltou que as convocações serão feitas de acordo com o “interesse da investigação” ao ser questionado se integrantes da prefeitura serão ouvidos.

Relatos

Em entrevista exclusiva à EPTV, afiliada da TV Globo, a mãe de Isabela, Gislene Silva Tibúrcio Fermino falou pela 1ª vez após o acidente e detalhou os momentos que antecederam e sucederam a queda da árvore no último dia 24 de janeiro.

“Minha filha falou: ‘quero só um copo de água’. Entreguei para ela a água, e ela veio meio para trás. No que eu acabei de entregar a água para ela, escutei uns estalos muito fortes e já identifiquei que eram daquela árvore”, lembra.

“Nisso, eu falei: ‘a árvore vai cair’. Eu, naquele desespero, que foi meu instinto de sobrevivência, na hora eu nem olhei para nada, só vi a Manu [prima da Isabela] do meu lado, grudei no braço da Manu, e a Manu olhando para trás, eu puxando e correndo e correndo. Foi um barulho muito alto, você não sabe se está correndo para o lugar certo”, continou.

Dois dias após o caso, o pai da menina, Sergio Fermino, já havia conversado com o g1. À época, ele questionou a fiscalização realizada pela prefeitura, contou sobre as dificuldades da família, agradeceu as manifestações de carinho e se emocionou ao lembrar de momentos ao lado da única filha.

A engenheira ambiental Gabriela de Araújo Rodrigues, que ficou ferida na queda do eucalipto, também falou com exclusividade ao g1 ainda quando estava internada. Ela teve múltiplas fraturas, passou dias na UTI e descobriu internada que havia passado em um concurso.

Inventário

A realização de um inventário qualitativo está entre as medidas defendidas por especialistas como forma de prevenir acidentes com quedas de árvores.

O balanço mais recente, feito ano passado e que está em fase de conclusão, monitorou cerca de 2,5 mil árvores e identificou que ao menos 27 estão mortas ou com risco à população.

ONG de Campinas realiza inventário de árvores no Cambuí

Reprodução/EPTV

O inventário qualitativo é um estudo direcionado ao conhecimento sobre as condições fitossanitárias das árvores e medidas que possam ser adotadas para evitar a queda delas.

Na prática, a indicação técnica pode indicar a possibilidade de aumento da arborização sem gerar riscos à população ou, por exemplo, a necessidade de extrair espécies localizadas em área de proteção permanente (APP) para atingir a mesma finalidade.

Sistema de georreferenciamento permite localizar as áreas com riscos de quedas de árvores

Reprodução/EPTV

Segundo a prefeitura, a metrópole tem 800 mil árvores adultas e um inventário começou há ser feito há quase dois anos. Até 25 de janeiro, contudo, a administração indicou que 30 mil estavam catalogadas.

Parques

De acordo com a administração, os parques que estão abertos “não oferecem riscos aos usuários e pelas características de vegetação que possuem”. Já os fechados continuam sob avaliação.

A prefeitura programa também uma nova regra para prevenir acidentes que estabelece fechamento de parques públicos com grandes árvores após excesso de chuvas, segundo a Secretaria de Serviços Públicos, por conta do risco de quedas em razão da saturação do solo.

‘Bloqueios’ no Taquaral e mudança no Centro

A prefeitura reforçou os “bloqueios preventivos” no entorno da Lagoa do Taquaral, na altura da Avenida Heitor Penteado, para isolamento da área onde ocorrem poda e extração de eucaliptos. A medida foi adotada um dia após um galho cair no serviço e destruir uma cerca da área.

Este incidente ocorreu na região interditada para tráfego de pessoas e carros após recomendação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) ao governo municipal.

Na semana passada, uma operação extraiu 27 árvores em trechos das avenidas Abolição e Glicério e mudou a imagem do Centro: o verde deu lugar a um corredor de concreto. A prefeitura diz que o canteiro era incompatível com o tamanho das árvores, sem espaço para raízes, o que eleva o risco de quedas.

Antes e depois Campinas

Dronely

