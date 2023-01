Laudo aponta praias impróprias para banho durante as férias em São Luís

Laudo da Secretaria de Meio Ambiente aponta que apenas 8 de 21 pontos em praias entre São Luís e São José de Ribamar estão próprios para o banho. Veja a lista completa. 13 pontos da orla da região metropolitana de São Luís estão impróprios para banho

De acordo com último laudo de balneabilidade divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão, 13 de 21 pontos localizados em praias entre São Luís e São José de Ribamar estão impróprios para o banho. Os dados foram coletados entre 17 de junho e 15 de julho de 2018 e valem para o período de férias.

Em São Luís, as praias da Ponta d’Areia e do Calhau não estão aptas para o banho em todos os pontos analisados. Um trecho da praia de São Marcos foi considerado próprio, apesar de uma faixa de esgoto descendo pela areia ser visto na região.

Trecho da praia de São Marcos possui faixa de esgoto descendo pela areia.

Reprodução/TV Mirante

Para a pizzaiola Elaine da Silva, a filha caçula dela já sofreu com problemas de pele. Ela acha que a causa pode ter sido a água suja por dejetos.

“Eu vim pra cá, a gente ficou brincando aqui. Ela banhou, mas na volta começou a se coçar e ficar toda vermelha. Aí depois de um ano eu volto, mas não deixo mais banhar”, reclamou.

Já cabeleireira Ádria Morares saiu da cidade de Santa Inês com os filhos. Para ela, ignorar os riscos que uma orla poluída pode trazer é uma forma de aproveitar as férias em São Luís.

“A gente se preocupa, né? Mas a tentação de banhar, se divertir… é maior. Então a gente acaba banhando”, afirmou.

Apesar do risco de contaminação, a família da Ádria viajou até São Luís e banhou na praia

Reprodução/TV Mirante

O dermatologista Leonardo Maciel explicou que água poluída pode provocar dermatites irritativas, sendo problemas gastrointestinais os mais comuns.

“Em relação a água contaminada, os maiores problemas não são para pele. São para o trato gastro-digestivo. Então podemos ter diarréia e infecções intestinais. Esses são os principais problemas”, informou.

Ainda segundo o Leonardo Maciel, na praia contaminada o maior perigo é o bicho geográfico. O risco é maior com crianças, visto que elas costumam brincar com areia.

“Em relação a areia, a contaminação pode vir por vermes de animais domésticos. Os cães e gatos que as pessoas normalmente trazem para a praia podem ter uma infestação por vermes intestinais, que acabam entrando no intestino humano. Uma vez em contato com a pele podem formar o famoso bicho-geográfico, que é aquele bicho que fica irritando a pele. As crianças estão mais expostas porque ficam brincando o tempo inteiro na areia”, declarou o dermatologista.

Laudo apontou que ao menos duas praias de São Luís estão com todos os pontos impróprios ao banho

Reprodução/TV Mirante

Veja a lista das praias próprias e impróprias em São José de Ribamar e São Luís.

Impróprias

Praia da Ponta D’ areia – Atrás do Hotel Praia Mar.

Praia da Ponta D’ areia – Atrás do Bar do Dodô.

Praia da Ponta D’ areia – Em frente a Praça de Apoio ao Banhista.

Praia da Ponta D’ areia – Em frente ao Edifício Herbene Regadas.

Praia da Ponta D’ areia – Em frente ao Hotel Brisa Mar.

Praia da Ponta D’ areia – Ao lado do Forte Santo Antonio.

Praia de São Marcos – Foz do Rio Calhau.

Praia de São Marcos – Em frente ao IPEM e ao Bar Kalamazoo.

Praia do Calhau – À direita da elevatória II da CAEMA.

Praia do Calhau – Em frente a Pousada Tambaú.

Praia do Calhau – Em frente ao Bar Malibu.

Praia do Olho d’Água – A direita da Elevatória Pimenta I.

Praia do Olho d’Água – À direita da Elevatória Iemanjá II.

Próprias

Praia de São Marcos – Em frente a Barraca da Marcela.

Praia de São Marcos – Em frente aos Bares Do Chef e Marlene’s.

Praia de São Marcos – Em frente ao Agrupamento Batalhão do Mar.

Praia do Meio – Em frente ao Bar do Capiau.

Praia do Meio – Em frente ao Bar da Praia.

Praia do Araçagy – Em frente ao Bar Novo Point.

Praia do Araçagy – Em frente ao Bar do Isaac.

Praia do Araçagy – Em frente ao Fatima’s Bar.

Vittorio Rienzo