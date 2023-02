Laudo deve apontar explicações para frequência de danos no asfalto após chuvas em Batatais

Temporal arrastou no domingo (26) parte do pavimento recém-instalado na Avenida Oswaldo Scatena. Em menos de 1 semana, cidade já havia sofrido com o mesmo problema. Chuva causa alagamentos em ruas e avenidas de Batatais, SP

O chefe de gabinete da Prefeitura de Batatais (SP), Orion Riul Júnior, disse nesta segunda-feira (27) que a administração municipal começou a elaborar laudo técnico para apurar as causas dos frequentes danos nos asfaltos durante as últimas chuvas.

No temporal de domingo (26), um dos pontos mais atingidos foi a Avenida Dr. Oswaldo Scatena, onde o córrego transbordou e a água voltou a arrastar o pavimento recém-colocado após a forte chuva de quinta-feira (23).

“Solicitamos que fosse realizado um laudo para compreender se o levantamento dessas placas se deu devido a um eventual entupimento nas tubulações por baixo desse asfalto ou se foi por causa da qualidade do asfalto, para que a gente acione a empresa responsável pelo serviço”, contou o chefe de gabinete.

Ainda de acordo com Júnior, equipes da Secretaria de Obras e Planejamento já iniciaram as obras para recuperação do pavimento. O trânsito fluía em apenas uma das faixas no cruzamento com a Rua dos Expedicionários.

Obras

A região da Avenida Oswaldo Scatena é conhecida por transtornos como alagamentos e placas de asfalto soltas durante as chuvas. A Prefeitura, segundo Júnior, tem feito obras nas imediações de forma gradual.

“É uma obra que teve início há aproximadamente 11 anos e é feita de maneira paulatina. Toda essa obra envolve a recomposição e a colocação de nova tubulação de água pluvial por baixo dessa avenida e em todas as adjacências da avenida 14 de Março”, conta.

Enxurrada da chuva em Batatais, SP, carregou parte do asfalto na Avenida 14 de Março

Transtornos

Além da Avenida Oswaldo Scatena, o temporal do fim de semana também causou transtornos em vias como a Avenida 14 de Março, Travessa Major Antão, na Vila Lídia, e Avenida Jacomo Rampim.

Imagens obtidas pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram a área externa de uma casa e uma área de lazer tomadas por água da chuva. (veja abaixo)

Apesar dos estragos, não houve registro de vítimas ou de pessoas desabrigadas.

Área de lazer alagada durante chuva em Batatais, SP

Quatro dias antes do temporal do fim de semana, os moradores já haviam enfrentado uma forte chuva com estragos.

Nas redes sociais, eles compartilharam vídeos e fotos da Avenida 14 de Março tomada pela água, com grandes placas de asfalto soltas próximo a um posto de combustíveis.

Segundo a administração municipal, além dessa via, a chuva também alagou as avenidas Dr. Oswaldo Scatena e Washington Luís. Logo depois, a Secretaria de Obras e Planejamento foi acionada para realizar uma recuperação emergencial na pavimentação das áreas atingidas.

Asfalto volta a ser arrastado pela chuva em avenida de Batatais, SP

