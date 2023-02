Laudo diz que queda de figueira que matou um em Campinas pode ter ocorrido por soma de ‘vibrações de trânsito’, drenagem do solo, chuva elevada e vento

Documento do Instituto Biológico foi divulgado pela prefeitura nesta sexta (3); técnico em eletrônica de 36 anos morreu após ter o carro atingido pela árvore ao lado do Bosque dos Jequitibás no dia 28 de dezembro. Imagem mostra carro atingido por árvore gigante, em Campinas (SP)

Um laudo do Instituto Biológico (IB) divulgado pela Prefeitura de Campinas (SP) nesta sexta (3) apontou que uma combinação de fatores, entre eles vibrações do trânsito, sombreamento e drenagem do solo, aliada a chuva elevada e ventos, é a provável causa da queda de uma figueira branca de 35 metros de altura do Bosque dos Jequitibás, na manhã de 28 de dezembro. No tombamento, a árvore atingiu um carro e matou o técnico em eletrônica Guilherme da Silva de Oliveira Santos, de 36 anos.

A avaliação do IB, realizada por um especialista em pragas urbanas, avaliou de forma visual os restos da figueira branca no Bosque e no Instituto Agronômico de Campinas (IAC) à procura de vestígios ou danos causados por insetos que pudessem comprometer a estrutura da árvora centenária.

Na conclusão, o biólogo Francisco José Zorzenon destaca que não foram encontrados quaisquer índicios de que “agentes biodeterioradores que pudessem catalisar ou levar ao tombamento”.

Em seu parecer, ele corroborar um parecer técnico feito pela Prefeitura dando como uma causa provável para a ruptura da árvore uma série de fatores. Veja a conclusão na íntegra:

“Segundo análise visual entomológica, a árvore (Figueira Branca) não apresentou atividade ou danos termíticos ou causados por outros insetos xilófagos ou presença de outros agentes biodeterioradores que pudessem catalisar ou levar ao tombamento, não sendo o motivo do comprometimento da integridade vegetal quanto a ruptura ou queda.

As raízes, colo e tronco da árvore apresentaram-se tecidos íntegros, sem manchas ou vestígios causados por fungos apodrecedores no momento da visita técnica. Não foram observadas rachaduras e/ou fendas significativas no tronco.

Corroborando com o laudo realizado pelos técnicos da Prefeitura Municipal, aventa-se que houve a ruptura na área radicular, devido as vibrações decorrentes do trânsito automotivo constante, movimentação, sombreamento, friabilidade e drenagem do solo, somados aos adventos climáticos (pluviosidade elevada, ventos etc.), dentre outros possíveis fatores.”

Árvore de 1,5 metros de diâmetro cai em Campinas (SP)

Apesar de destacar questões como sombreamento e drenagem do solo, o laudo não detalha como esses fatores podem ter colaborado para o colapso da figueira branca. O g1 solicitou mais informações ao Instituto Bioilógico e a reportagem será atualizada assim que o órgão se manifestar.

Tragédia no Taquaral

Árvore caiu na Lagoa do Taquaral, em Campinas, e matou criança

Laudos do Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT) e Instituto Biológico (IB) de SP que analisaram a queda de um eucalipto que matou uma criança de 7 anos na Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP), apontam o solo encharcado como uma provável causa do tombamento da árvore. O documento também indica que idade, as raízes poucos desenvolvidas e o solo pobre podem ter contribuído para o fato.

Os documentos divulgados pela Prefeitura nesta quinta-feira (2) trazem avaliações visuais de especialistas e apontam ainda outros problemas no eucalipto, como raiz podre, presença de fungos e uma ferida em processo de cicatrização (que não estariam associados à queda da árvore) . Os órgãos não excluem a necessidade de estudos mais aprofundados do caso.

“(…) Os esforços solicitantes plausíveis para promover seu tombamento (pivotamento) são: i). o grande porte e peso do eucalipto; e ii). os eventos extremos ocorridos no mês de janeiro de 2023 em Campinas que podem ter propiciado esta condição no solo (chuva acumulada) e ventos e rajadas atuando na sua copa ou área velica, de maneira a promover sua vibração, deixando-a mais instável em sua base (…)”, diz trecho do laudo do IPT.

Avaliação de biólogos

No laudo do IPT, classificado como emergencial, dois biólogos fizeram uma vistoria técnica três dias após o acidente, e relataram uma série de problemas, entre elas de que a árvore expôs um solo arenoso, que estava seco no momento da vistoria, “sendo conhecido pela pobreza de nutrientes e matéria orgânica, classificado como essenciais para o crescimento das árvores”.

Ainda segundo os técnicos, esse tipo de “solo pobre” pode ser considerado “de baixa resistência para garantir estabilidade às árvores grandes e pesadas, expostas às ações do vento e acúmulo de água”.

Trecho do lauto do IPT que aponta condições do eucalipto que caiu e matou menina na Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP)

Outro ponto destacado pelo IPT foi de que o eucalipto que tombou encontrava-se próximo à Lagoa, sugerindo um nível de água e solo rasos, condição “que pode inibir o desenvolvimento das raízes e reduzir o atrito do torrão ao solo adjacente e, consequentemente, diminuir a estabilidade estrutural da árvore”.

No relatório, os biólogos incluem a informação das condições climáticas registradas em Campinas no mês de janeiro, como o excesso de chuvas, e também pontuaram que não foi observado qualquer equipamento urbano que pudesse interferir no crescimento do eucalipto.

Tronco deteriorado e poucas raízes

Ao analisar o tronco tombado, eles observaram “processo de biodeterioração, causado por fungos apodrecedores e cupins, formando uma cavidade na região da medula”, e também destacaram que “o torrão da árvore, constituído pelo sistema radicular e solo, era pouco formado e pequeno para uma árvore de grande porte e peso, como um eucalipto adulto”.

“No terço inferior do tronco também foi notada uma enorme ferida, em processo de cicatrização, mas sem qualquer evidência de biodeterioração que deixaria o tronco frágil e sujeito à ruptura”, diz o documento.

Ao analisarem as raízes, os especialistas do IPT apontaram que do lado tracionado (contrário à direção da queda), foram observadas “poucas raízes significativas para sua sustentação”, e que “havia uma raiz de sustentação com apodrecimento intenso, portanto, sem função estrutural”.

Solo encharcado e agravantes

Após os apontamentos dos técnicos, o laudo do IPT conclui que “há indicações de que o solo local não resistiu aos esforços e que o excesso de chuva, associado a pequena dimensão do torrão (solo e raízes) favoreceram a condição de instabilidade”.

Veja na íntegra

“Com base no exposto, há indicações de que o solo local não resistiu aos esforços solicitantes, e que a ocorrência de chuva, associada a geometria plana no local, favorece o acúmulo de água e saturação do solo, fazendo com que o torrão (solo aderido à raiz) perca principalmente coesão, reduzindo sua resistência ao cisalhamento (caracterizada pelo par coesão e ângulo de atrito). Além disso, a pequena dimensão observada do torrão também favorece a condição de instabilidade pelo pequeno volume de solo para resistir na base da árvore nas condições de maior solicitação.

Os esforços solicitantes plausíveis para promover seu tombamento (pivotamento) são: i). o grande porte e peso do eucalipto; e ii). os eventos extremos ocorridos no mês de janeiro de 2023 em Campinas que podem ter propiciado esta condição no solo (chuva acumulada) e ventos e rajadas atuando na sua copa ou área velica, de maneira a promover sua vibração, deixando-a mais instável em sua base.

Como agravante o sistema radicular da árvore parece pouco desenvolvido, quando comparamos com outro eucalipto que cresceu em uma floresta com solo de características diferentes, onde se observa um sistema radicular grande e torrão bem formado em diâmetro e profundidade.

Apesar de que nenhum cálculo estrutural tenha sido realizado, os diâmetros e pequeno número de raízes significativas para a sustentação observadas no lado da árvore que foi tracionado, indicam que o crescimento do sistema radicular não foi suficiente para sua sustentação; além disso, uma das raízes encontrava-se apodrecida.

A ferida e a cavidade causada pela biodeterioração do lenho, encontradas no tronco, não estão associadas à queda da árvore, que promoveriam a ruptura do tronco e não o pivotamento do sistema radicular. Além disso, a pequena cavidade observada não é considerada uma evidência objetiva de risco de queda; apenas grandes cavidades excedendo 2/3 do raio do tronco estão associadas à ruptura de árvores por flexão/flambagem”.

Recomendações

Ao concluir a análise, o IPT recomenda o isolamento preventivo e temporário da área de eucaliptos, priorizando os exemplares em solos mais instáveis ou próximos à Lagoa. O isolamento de áreas de parada ou acúmulo de pessoas, como as mesas de piquenique, “se as ávores oferecerem risco; e a qualificação de técnicos para diagnóstico e análise de risco de quedas”.

Além disso, pontua a necessidade de inspeção das árvores para, quando necessário, promover a remoção de exemplares “que apresentam evidências objetivas de risco (como estado fitossanitário comprometido e defeitos do lenho, estruturais e de crescimento”, ou o manejo necessário como “podas de limpeza e de desbaste para diminuir atuação do vento sobre a copa”.

O que diz o IB?

O parecer técnico do Instituto Biológico solicitado pela Prefeitura de Campinas aponta que o eucalipto que caiu tinha aproximadamente 70 anos, e que a análise por técnicos foi visual, onde foram observadas “áreas decorrentes de apodrecimentos em tronco (parte central do cerne) e raízes”.

Segundo a avaliação, “a ruptura de raízes ocorreu, possivelmente, devido a senilidade da árvore, aliado ao solo com características hidromórficas que dificultam um enraizamento adequado e a saturação do mesmo devido à proximidade corpo hídrico (lagoa)”.

O parecer ainda sugere que outros eucaliptos “circunvizinhos sejam suprimidos, por medida de segurança, devido as condições de senilidade e provável comprometimento biomecânico e desrama natural (observação de muitos galhos secos e propensos à queda).”

Vídeo flagra corte perto de pedestres

Vídeo flagra corte de árvores próximo a pedestres na Lagoa do Taquaral, em Campinas

Um vídeo registrado oito dias após a queda de um eucalipto que matou uma criança de 7 anos e feriu uma jovem de 27 anos na Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP), mostra a realização da poda e manutenção no alto da copa das árvores ocorrendo a poucos metros de pedestres e motoristas que trafegam do lado de fora do parque público, ainda interditado por conta da tragédia.

Durante a gravação, o autor chama atenção para a proximidade que pessoas e carros passam da área das podas, sem qualquer sinalização aparente. O g1 teve acesso nesta quinta (2) ao vídeo compartilhado em uma página de rede social (assista acima).

Ainda no mesmo vídeo, o autor chama atenção para um pedaço de madeira que teria caído na cerca durante os trabalhos.

O g1 questionou a prefeitura de Campinas sobre o registro, e a Secretaria de Serviços Públicos confirmou a realização das ações de poda no parque, mas defendeu que a via estava interditada, e que motoristas e pedestres desobedeceram o bloqueio.

Em nota, a pasta ressalta que “é necessário que a interdição seja respeitada e as pessoas não passem pelo local de forma alguma”. Veja na íntegra:

“A Secretaria de Serviços Públicos esclarece que a via está interditada, para veículos, pedestres e ciclistas, com a presença de agentes de trânsito da Emdec, para que seja feita, com segurança, a poda e a manutenção no alto da copa dos eucaliptos. A interdição vai desde próximo ao portão 1 até o portão que dá entrada à Concha Acústica. É necessário que a interdição seja respeitada e as pessoas não passem pelo local de forma alguma”.

Árvore caída na Lagoa do Taquaral, em Campinas

Morte por queda de árvore em dezembro

Em dezembro, uma árvore caiu em cima de um carro e matou o técnico em eletrônica Guilherme da Silva de Oliveira Santos. Em 23 de janeiro, o g1 obteve com exclusividade o resultado da análise, que apontou a presença de quatro fungos no vegetal, mas descartou a existência de doenças. A principal hipótese do IAC é que a queda foi causada pelo excesso de chuva.

O caso ocorreu na manhã de 28 de dezembro durante uma forte chuva. O técnico em eletrônica de 36 anos passava pela Rua General Marcondes Salgado quando foi atingido e morreu.

