laura-chiatti,-addio-doloroso:-“mi-mancherai-rosalia”,-“esempio-di-forza-e-di-coraggio”

Addio doloroso per Laura Chiatti: “Mi mancherai Rosalia”, di seguito vi riportiamo le parole dell’attrice e compagna di Marco Bocci

Laura Chiatti, addio doloroso: “Mi mancherai” (Fonte: Instagram)

Laura Chiatti è una delle attrici italiane più affascinanti del panorama artistico italiano. La bellezza ovviamente è solo uno dei pregi della Chiatti. Laura è stimata anche per la sua estrema bravura e la sua professionalità. La donna è originaria di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia. Ha iniziato la sua carriera figurando in alcune serie tv famose, tra cui Un posto al sole, dove interpretava una delle fidanzate di Diego Giordano. In seguito ha recitato anche in Carabinieri ed Incantesimo.

Ha esordito poi al cinema con Mai + più come prima. Raggiunge l’apice del successo nel 2007, quando recita in Ho voglia di te, film tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia. Nella pellicola, la Chiatti è protagonista insieme a Riccardo Scamarcio.

Nel 2013, invece, ha debuttato come conduttrice televisiva al fianco di Max Giusti, Donatella Finocchiaro e Cristiano Malgioglio nel varietà di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi.

Laura Chiatti, addio doloroso: le sue parole

Essendo una delle attrici più amate del panorama artistico italiano, Laura Chiatti è anche molto seguita sui social. Su Instagram, ad esempio, può contare su oltre un milione di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime.

Proprio attraverso i social, la Chiatti ha annunciato un addio doloroso. L’attrice è impegnata sul set e qualche giorno fa ha pubblicato una foto davanti allo specchio in cui era ‘vestita da scena’. Era l’ultimo giorno di set e la Chiatti ha voluto salutare il suo personaggio.

“Mi mancherai Rosalia” – ha esordito l’attrice su Instagram – “Spero che tutto il dolore, l’amore e il coraggio che ho cercato di tramettere raccontandoti attraverso ogni mio sguardo ed ogni mia emozione, possa essere un buon lavoro ed un grande esempio di forza e di coraggio, perché la donna che lotta per se stessa, lotta sempre per tutte le donne”.