laura-chiatti,-avete-notato-il-dimagrimento?-il-motivo-della-perdita-di-peso

Laura Chiatti è dimagrita o no? Sembrerebbe di sì, ma…

Laura Chiatti (Getty Images)

Qualcosa si agita su Instagram in quest’ultimo periodo, qualcosa che fa discutere i follower dell’attrice Laura Chiatti. Una foto postata dall’attrice, che condivide molto del suo privato su Instagram, farebbe pensare ad un eccessivo dimagrimento.

E’ il tema del mese, inutile nasconderselo: giugno significa inizio dell’estate, vacanze e quindi prova costume.

L’ultimo anno è stato drammatico per tanti motivi, e sembra sciocco parlare delle problematiche relative alla prova costume, ma di fatto è così. Anche per la prova costume la quarantena è stata una tegola non da poco.

Gli italiani sono diventati chef e panificatori, ed ecco quindi che i chili aumentano e la forma decade. Ma non per tutti…

Laura: perfetto peso forma

Non per tutti, perché tra i tanti “cuochi” dilettanti e non c’è stato anche chi invece ha puntato forte sullo sport.

Personal trainer a domicilio per i più facoltosi, ma anche allenamenti sulle terrazze, sui balconi, per le scale, nei cortili.

Gli amanti dello sport non hanno rinunciato del tutto ad allenarsi, e probabilmente Laura è stata tra di loro. Anche troppo, a detta di alcuni.

Laura Chiatti (Getty Images)

Più di un follower ha commentato infatti sotto la foto “incriminata”, chiedendo se la bella attrice non fosse dimagrita troppo. Tra di essi c’è stato anche Marco Bocci, il marito della Chiatti.

I commenti hanno costretto Laura a rispondere ufficialmente, chiarendo che con il suo 1.67 di altezza per 54 kg di peso è perfettamente normopeso, e non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Dunque la foto, probabilmente presa da un’angolazione “particolare” con una luce un po’ strana, ha fatto sembrare l’attrice più smunta di quello che effettivamente è.

In ogni caso, l’attrice rimane in perfetta forma e bellissima: pronta per la prova costume.