laura-chiatti-e-marco-bocci,-lei-posta-una-foto-e-scrive-che-il-marito-le-sa-fare-bei-regali-“regali-…”

Sono ormai diverse settimane che l’attrice Laura Chiatti e il marito Marco Bocci si trovano al centro del gossip a causa di una presunta crisi all’interno del loro matrimonio. Se fino ad oggi però la coppia di attori aveva scelto di non intervenire sulla questione né per smentire e neppure per confermare ecco che nelle scorse ore qualcosa è cambiato. Laura Chiatti ha infatti postato una fotografia sui social taggando il marito. E quindi in questo modo ha deciso di rispondere, a modo suo, alle polemiche. Ma esattamente, di che post stiamo parlando?

La presunta crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti

Sono ormai diverse settimane che sul web circola la notizia di una presunta profonda crisi nel matrimonio tra Laura Chiatti e Marco Bocci. Un matrimonio arrivato nel 2015 dopo soli sei mesi di fidanzamento e dal quale sono nati due splendidi bambini ovvero Enea e Pablo. Tali voci negli ultimi giorni si erano fatte ancora più insistenti, soprattutto in seguito alla diffusione della notizia secondo la quale Bocci avrebbe lasciato la casa in cui viveva insieme alla moglie e i figli per andare a vivere da solo in attesa di capire cosa fare. La coppia nelle scorse settimane ha scelto di non intervenire ma nelle scorse ore tutto è cambiato in seguito alla diffusione di una fotografia su Instagram da parte della bellissima Laura Chiatti.

Il post di Laura Chiatti sui social

La coppia composta da Marco Bocci e Laura Chiatti è stata al centro del gossip per diverse settimane, e continua ad esserlo. Laura Chiatti però nelle scorse ore ha deciso di intervenire per mettere la parola fine a tutte le voci circolate in queste settimane sul suo matrimonio. L’attrice nello specifico ha condiviso tramite il suo account Instagram una fotografia in cui indossa una lunga canotta di colore rosso. Si tratta di un regalo fattole proprio dal marito. “regali azzeccati di @marcoboccireal ”, queste le parole scritte dall’attrice sotto il post in questione.

Le stories su Instagram

Ma non solo, Laura Chiatti ha anche condiviso due Instagram stories utilizzando lo stesso post ma accompagnando l’immagine con due diversi brani. In una stories l’immagine era accompagnata dal brano ‘Begging’ dei Maneskin mentre invece la seconda stories era accompagnata dalla bellissima canzone dei Tiromancino ‘Due destini’. Laura Chiatti in questo modo ha quindi scelto di mettere a tacere ogni voce e dimostrare che la sua famiglia, al contrario di quanto si dica, è ancora molto unita.