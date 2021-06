laura-chiatti-e-marco-bocci-si-sono-lasciati?-il-gossip-che-preoccupa-tutti

Laura Chiatti e Marco Bocci stanno ancora insieme? A sollevare il quesito l’influencer e appassionata di gossip Deianira Marzano che su Instagram ha fatto notare che la coppia non si fa vedere più insieme da tempo. Laura e Marco non appaiono più affiatati e complici sui social e da qualche mese non si scambiano più reciproci like e commenti. I due però continuano a seguirsi: per il momento nessun unfollow da parte di nessuno.

Deianira Marzano ha inoltre raccolto la segnalazione di una fan che ha assicurato di abitare in Umbria, nella stessa città di Laura Chiatti e di Marco Bocci e di non vederli più insieme, magari al parco con i figli. “Capitava spesso di vederli insieme con i bambini, nell’ultimo periodo solo lei”, ha fatto sapere l’insider. C’è dunque maretta in casa Chiatti-Bocci? I due attori, tra i più amati dello showbiz italiano, stanno attraversando un periodo di crisi?

Non è da escludere un momento no, di quelli che accadono a tante coppie, Vip e non. Del resto la relazione tra Laura Chiatti e Marco Bocci ha letteralmente bruciato le tappe. Pochi mesi dopo il primo incontro Laura e Marco hanno messo su famiglia e sono convolati a nozze. Una vera follia d’amore di cui i diretti interessati non si sono mai pentiti.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono sposati dal 2014 e hanno due figli: Enea e Pablo, che oggi hanno rispettivamente 6 e 5 anni. Per amore dei figli la Chiatti ha accantonato momentaneamente il suo lavoro di attrice e cantante. È tornata in pista dopo che è stata spronata dal marito e collega, che l’ha invitata a non rinunciare alla propria indipendenza.

Di recente Laura Chiatti è dimagrita ed è stata ampiamente criticata. A detta di alcuni haters l’interprete 38enne sarebbe troppo magra. In realtà, come spiegato dalla diretta interessata, la Chiatti ha perso diversi chili dopo aver scoperto alcune intolleranze. Una situazione che l’ha spinta a rivedere il suo regime alimentare e ad eliminare tutti quei cibi che le creavano parecchi disturbi.