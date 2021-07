laura-chiatti-in-un-brutto-frangente,-lui-la-difende:-“vero-uomo”,-ma-marco-bocci-non-c’entra

L’attrice Laura Chiatti difesa da un uomo sui social, ma Marco Bocci non c’entra: “Sei un vero uomo”, ecco cos’è successo

Laura Chiatti attaccata sui social, un uomo la difende ma non è Bocci (Fonte: Instagram)

Laura Chiatti è una delle attrici italiane più amate dagli italiani. Oltre che per la sua straordinaria bravura, l’attrice è apprezzata anche per la sua immensa bellezza. La donna è originaria di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, ed ha iniziato la sua carriera figurando in alcune serie tv famose. La sua prima apparizione è stata in Un posto al sole, dove interpretava la ‘fidanzatina’ di Diego Giordano. In seguito ha presenziato anche nel cast di Carabinieri ed Incantesimo.

Ha esordito al cinema con Mai + più come prima ed è stata poi impegnata ne L’amico di famiglia e A casa nostra. Il successo è arrivato nel 2007 con Ho voglia di te, film tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia in cui è stata protagonista insieme a Riccardo Scamarcio.

Nel 2013, invece, ha debuttato come conduttrice televisiva al fianco di Max Giusti, Donatella Finocchiaro e Cristiano Malgioglio nel varietà di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi.

Laura Chiatti difesa sui social, Marco Bocci non c’entra: cos’è successo

Essendo una delle attrici più amate dagli italiani, Laura Chiatti è di conseguenza molto seguita sui social. Su Instagram, ad esempio, l’attrice può contare su oltre un milione di seguaci. Le sue foto sono piene di like e le sue stories sono molte seguite. Non mancano però le critiche, alle quali la Chiatti cerca di rispondere sempre con indifferenza.

La risposta della Chiatti su Instagram

Di recente, però, c’è stato un commento che ha colpito l’attrice. La Chiatti infatti ha pubblicato una foto davanti allo specchio e qualcuno ha avuto da ridire sul suo fisico. Un uomo è intervenuto in sua difesa dalle critiche, scrivendo: “Lei non è magra, è nel suo giusto peso. È una donna speciale, e poi trattatela bene, perche non siete nessuno nel giudicare una persona dal suo peso”.

Il commento ha sorpreso l’attrice, che ha risposto: “Sei un uomo vero! La cosa più bella che si possa fare verso una donna è difenderla. Grazie“.