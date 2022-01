laura-freddi,-successo-strepitoso-e-lancia-una-frecciatina-al-veleno-alla-bruganelli

Ieri, lunedì 3 gennaio 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che questa sia stata particolarmente ricca di colpi di scena. Grande assente della serata, lei, l’opinionista più temuta di questa edizione del reality. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli. Con la sua assenza dallo studio di Cinecittà non c’entra nulla il fatto che qualche puntata fa abbia avuto una lite piuttosto accesa con il conduttore Alfonso Signorini. Sonia semplicemente è partita per trascorrere il Capodanno a Dubai in compagnia del marito e dei suoi figli.

Grande fratello vip 6, grande assente Sonia Bruganelli

Sonia si trova attualmente a Dubai e per questo non ha potuto presenziare alla puntata del Grande fratello vip ed al suo posto abbiamo visto Laura Freddi. Insomma, l’attuale moglie e l’ex compagna di Paolo Bonolis a contendersi la poltrona di opinionista del programma. Laura sembra che abbia accolto con piacere l’invito di Alfonso Signorini che le ha chiesto di diventare opinionista per una sera.

La sostituta è l’ex fidanzata di Paolo Bonolis, Laura Freddi

“Visto che Sonia è andata in vacanza, con una perfidia che ci appartiene, dato che l’ombra di Paolo Bonolis sovrasta questa edizione del Grande Fratello, ho voluto sostituire la moglie con l’ex fidanzata”. Queste le parole di Alfonso Signorini nell’accogliere in studio la biondissima showgirl molto amata dal pubblico italiano.“Quando gli altri vanno in vacanza, io lavoro”, avrebbe risposto la Freddi, con ironia. Ad ogni modo, per Laura è stato un grande successo, visto che in diverse occasioni è intervenuta e sembra che le sue opinioni siano tanto piaciute al pubblico da casa.

Tutti pazzi per Laura, qualcuno chiede la sostituzione definitiva

Anche sui social network in molti sembra abbiano voluto fare i complimenti a Laura per il lavoro svolto nel corso della puntata del Grande fratello vip 6. Qualche utente avrebbe addirittura proposto ad Alfonso di tenere Laura al posto della Bruganelli, ma ormai sembra quasi impossibile per l’edizione in corso. Chi lo sa, magari il prossimo anno Laura Freddi potrebbe essere la prossima opinionista. Qualcun’altro avrebbe anche azzardato la possibilità che Signorini possa affiancare le due bionde. In realtà, proprio adesso il loro rapporto sembra si sia normalizzato, dopo qualche tensione avvenuta negli anni passati.