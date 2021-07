Laura Pausini, caos nel ricordo della Carrà: la vip zittisce tutti così – FOTO

I follower della celebre cantante famosa in tutto il mondo sul piede di guerra. Laura Pausini accusata di cattivo gusto, ma lei reagisce con stile

Laura Pausini (Instagram)

il 5 luglio è morta l’icona della tv italiana Raffaella Carrà e tutto il Paese ha mostrato con ricordi ed omaggi l’affetto per la grande artista. I social network sono stati invasi da post e fotografie della bionda bolognese.

A ricordarla non solo i fan ma anche molti personaggi noti, addiritturadi fama mondiale. Tra questi, Laura Pausini, affranta per la perdita della donna, che era anche una sua grandissima amica da anni.

La cantante di Faenza è stata una delle prime a commentare con un messaggio dopo aver saputo la notizia: “Ciao Regina Raffaella. Sei stata, sei e sarai sempre l’unica regina. Per me, per tutto il mondo”.

Aveva quindi pubblicato una foto dell’artista con in braccio la figlia, Paola, avuta dal musicista Paolo Carta nel 2013. Un dolce e tenero modo per ricordare il legame profondo con Raffaella, con numerosi apprezzamenti da parte degli utenti.

Un vero dolore per Laura, che non ha smesso di postare immagini a ricordo della Carrà. Purtroppo il web è spietato e non perdona nulla, come ha dovuto constatare a sue spese la cantante.

Pausini, il post per Raffaella sommerso dalle critiche feroci. Lei reagisce

Il 9 luglio, giorno dei funerali della Carrà nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, Laura ha postato un’immagine su Facebook in suo onore, che però non è piaciuta ai suoi follower che l’hanno sommersa di critiche.

Nell’immagine dallo sfondo nero, spicca l’iconico caschetto biondo, accompagnato dalla data di nascita e morte dell’artista, con un unico commento: “ciao”.

Gli utenti lo hanno subito definito come “agghiacciante”, “orribile” “di cattivo gusto”. Un fan l’ha addirittura accusata di menefreghismo “Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto”.

Lei ha deciso però di rimandare al mittente questa brutta accusa e gli ha risposto a tono, come spesso fa: “Se fossi stata a Roma sarei andata con tutto il cuore. Non bisogna sempre pensare male, chi ama davvero Raffaella sa che lei non avrebbe mai voluto trovare astio quando non esiste”.

In seguito, pur senza cancellare l’immagine, forse anche per calmare un po’ gli animi, ha quindi deciso di pubblicare scatti diversi, più allegri, dell’amica sorridente.

Un modo per zittire le malelingue e ricordare un’ultima volta la Carrà, dando un messaggio di gioia e felicità nonostante tutto, quelle che la grande showgirl ha sempre regalato agli ammiratori di tutto il mondo durante la sua lunghissima carriera.