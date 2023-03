laura-pausini,-cosa-sappiamo-sul-viaggio-di-nozze

Solarolo (Ravenna), 26 marzo 2023 – Nel piccolo paese di Solarolo, dove è nata Laura Pausini, familiari e amici sono pieni di gioia dopo il matrimonio con il chitarrista e compagno Paolo Carta. Un matrimonio che è stato celebrato in gran segreto nei giorni scorsi davanti al sindaco Stefano Briccolani, nella casa dei genitori della cantante italiana più nota al mondo.

E poi la festa a sorpresa tra fiori di carta colorati, fedi nere e le note del già apprezzatissimo singolo ‘Davanti a noi’.





Una festa anche per i fan che hanno potuto ammirare i momenti delle nozze di Laura in tante foto, post e video lanciati uno dopo l’altro mercoledì 22 marzo sui profili social della Pausini. Tutti si sono subito chiesti per dove sarebbero partiti Laura e Paolo in viaggio di nozze. E la risposta l’ha scritta la cantante di Solarolo, nero su bianco, in un post sui suoi profili social, poi confermata nelle tappe in tante radio d’Italia: “La nostra luna di miele? La passiamo in tour con voi!”.

E c’è da scommetterci che il tour sarà l’occasione per i novelli sposi di ritagliarsi qualche momento esclusivo insieme. Non è un caso che la première del tour mondiale si terrà proprio nella città dell’amore per eccellenza, la romanticissima Venezia. Più precisamente le prime tre date del tour saranno 30 giugno, 1 e 2 luglio in piazza San Marco.

Intanto cresce l’attesa per la festa in musica (forse il 17 e 18 giugno?) che dovrebbe tenersi proprio a Solarolo, allo stadio. Per il momento si sa solo che ci sono contatti tra il sindaco Briccolani e lo staff della Laura nazionale.

E a Solarolo, nella casa dove Laura Pausini è cresciuta, come lei stessa ha annunciato a Radio Deejay, sarà realizzato un museo sulla cantante che potrebbe aprire proprio il prossimo giugno. Insomma, una miriade di sorprese per il trentesimo anno di carriera.

valipomponi