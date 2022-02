laura-pausini,-dopo-29-anni-parla-di-quel-“marco”-protagonista-de-la-solitudine:-“posso-dire…-“

Laura Pausini la conosciamo tutti per essere una nota cantante italiana, la quale sicuramente in tutti questi anni ha ottenuto un successo davvero strepitoso. È una delle cantanti più importanti e più amate non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Ha portato la musica italiana davvero oltreoceano, dove è stata molto apprezzata ed anche premiata per alcuni brani da lei presentati.

Laura Pausini, il suo esordio sul palco dell’Ariston 29 anni fa

Ad ogni modo, tutti ricorderanno il suo esordio sul palco dell’Ariston quando era ancora una ragazzina. Ai tempi ha presentato la canzone intitolata La solitudine che di fatto l’ha resa famosa nel nostro paese. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni sembra che Laura Pausini abbia parlato proprio del suo esordio e del brano che l’ha portata alla grande fama e popolarità. Ma cosa ha svelato la nota cantante?

Il ricordo del brano La Solitudine che l’ha portata al successo

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera in edicola proprio oggi venerdì 25 febbraio Laura Pausini sembra aver raccontato alcuni aneddoti relativi alla canzone che l’ha portata alla grande fama. Stiamo parlando della canzone intitolata La solitudine che ha presentato sul palco dell’Ariston circa 29 anni fa quando Laura si è presentata per la prima volta al Festival di Sanremo. Era molto giovane all’epoca e aveva un soltanto 18 anni ma è riuscita con la sua voce, il suo grande talento ad imporsi nella scena musicale italiana. Quella canzone ha cambiato per sempre la vita di Laura Pausini che fino a quel momento era una ragazza comune così come tante altre. Nel corso dell’intervista sembra aver comunque voluto ringraziare quel “Marco” protagonista della sua canzone.

Laura parla di quel “Marco” protagonista della canzone “Se non mi avesse tradita…”

“lo ringrazio sempre: ‘Se non mi avesse tradito, non sarei diventata cantante’“. Questo quanto raccontato dalla cantante. Ed ancora sembra aver parlato proprio di Marco, il protagonista di questa canzone e nello specifico pare si tratti di un suo ex fidanzato che molto probabilmente l’ha tradita. “Lui sostiene di non avermi tradito Io però posso dire nome e cognome della ragazzina, aula in cui si sono baciati, posizione precisa: sotto la carta geografica dell’Italia“. Questo quanto raccontato ancora dalla cantante romagnola che nel corso della sua vita si è realizzata come persona, come donna e come cantante.