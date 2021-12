laura-pausini,-il-padre-sul-palco-di-the-voice-senior-e-i-giudici-…

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior ovvero il noto programma condotto da Antonella Clerici, che pare stia avendo un grande successo per il secondo anno consecutivo. Ad un certo punto della puntata, è entrato in studio un concorrente di nome Fabrizio, originario di Solarolo. Ebbene, non tutti pare fossero a conoscenza del fatto che Fabrizio in realtà fosse il padre di Laura Pausini. Grande sorpresa quanto l’uomo ha svelato la sua identità.

The voice senior, sul palco arriva Fabrizio…Pausini il padre di Laura

Fabrizio avrebbe deciso di prendere parte al programma perché convinto dalle nipotine. Ovviamente ha dedicato gran parte della sua vita alla musica anche per il fatto di essere il padre di una delle artiste più importanti del nostro paese e conosciuta davvero in tutto il mondo. Proprio insieme alla figlia ha viaggiato e girato il mondo, portando la musica italiana anche oltre oceano. Laura Pausini parlando del padre pare che lo abbia definito “Buono divertente, sognatore e un po’ matto”. Entrambi sono molto legati l’uno all’altro.

Dopo poche note, i giudici premono il bottone e si girano meravigliati

All’interno del programma di Antonella Clerici, Fabrizio Pausini ha presentato un brano molto importante ovvero Io Tra Di Voi di Charles Aznavour. Sembra che nel momento in cui Fabrizio abbia iniziato a cantare, i quattro giudici subito dopo le prime note si sarebbero voltati, dopo aver premuto il bottone. A quel punto Gigi D’Alessio avrebbe chiesto il nome ed è stato li che è stato svelato l’arcano. “Sono Fabrizio…Pausini”, ha risposto il 76enne. A quel punto Clementino, col volto piuttosto scioccato avrebbe detto “Sei il papà di Laura”. Gigi avrebbe invece chiesto “Laura lo sa che stai qui?”. A quel punto il signore avrebbe risposto “Laura lo sa, lo sanno tutti. Non sono in incognito“.

I giudizi di Gigi D’Alessio

A quel punto di Gigi D’Alessio sembra che sia passato ad altro e avrebbe fatto i complimenti a Fabrizio per aver scelto quel brano che è considerato una vera e propria Chicca.“Ora si spiega perché Laura arriva al cuore della gente. Con un papà così!”. Queste ancora le parole aggiunte dal noto cantante napoletano. Orietta Berti, invece l’altro giudice del programma avrebbe invece sottolineato di avere l’impressione di averlo incontrato in precedenza ed effettivamente Fabrizio avrebbe confermato. Insomma il papà di Laura sembra aver fatto davvero centro e stregato l’intera giuria.