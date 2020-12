Laura Pausini preoccupa i fans: “Adesso sono sfatta…” – FOTO

La celebre cantante pubblica uno scatto su Instagram in cui vuole comunicare con i suoi fans spiegando il periodo che ha vissuto.

Laura Pausini è senza dubbio una delle cantanti italiane più famose a livello internazionale ed è molto amata e seguita sia nel nostro Paese che all’estero tanto che da quasi 30 anni sovrasta la scena musicale.

La romagnola infatti ha iniziato la sua carriera da giovanissima, nel 1993 quando a 19 anni ha vinto il Festival di Sanremo, nella sezione ‘nuove proposte‘, con il brano La solitudine.

L’anno seguente si è classificata terza sempre sul Palco dell’Ariston, con Strani amori.

Negli anni seguenti ha raggiunto il mercato discografico internazionale, scalando le classifiche, in Europa, America latina e America del Nord.

Persino il tabloid britannico The sun l’ha inserita tra le trenta cantanti che non saranno mai dimenticate.

Il messaggio di Laura Pausini

La cantante ha scritto un lungo post su Instagram in cui racconta l’anno che ha appena trascorso e come si sente ora, ufficializzando di essere finalmente in vacanza.

“Avevo detto a fine 2018 che mi prendevo 2 anni per vivere e scrivere. Poi in realtà ho lavorato tutto il 2019, tra il tour con Biagio in Italia e altri impegni all’estero“, esordisce ricordando gli ultimi due anni pieni che ha vissuto senza sosta.

Continua così: “quest’anno, seppur da casa, non mi sono fermata praticamente mai. Ho cercato di accontentare tutte le richieste che sono arrivate, vista la situazione in cui tutti ci troviamo e ho cercato di dare il mio contributo come meglio potevo ma lavorare da casa, almeno per me, è stato complicato“, infatti per chi lavora con la musica è stato un anno veramente complicato poichè sono dovuti stare distanti dai live e dalla propria professione.

Laura vive sia la realtà del nostro continente che quella oltreoceano e quindi ha spiegato la sua stanchezza nel gestire questa situazione in un periodo simile: “Tra Europa e America sono andata a dormire quasi sempre alle 5 del mattino (alcuni di voi lo sanno perché mi avete beccata a scrivere qui di notte) e devo dire che sì, adesso sono sfatta“.

Ovviamente sa bene qual è la posizione privilegiata che ricopre e per questo il suo pensiero va a chi vive questo periodo con più difficoltà della sua: “Poi però quando penso alle persone che lavorano negli ospedali so di non potermi lamentare mai. Penso spesso a tutti loro. E non so definire questo tempo, questa esperienza che stiamo tutti vivendo“

“So solo che mi sento fortunata e voglio ringraziarvi per l’affetto che da lontano ricevo ogni giorno. Mi mancate tanto“, conclude.