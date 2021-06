laura-pausini-rivela-il-segreto-su-biagio-antonacci:-“lo-abbiamo-fatto…”

La cantante Laura Pausini ha rivelato un segreto sorprendente sul cantautore Biagio Antonacci e su una cosa che hanno fatto insieme, ecco cosa.

Laura Pausini e Biagio Antonacci, oltre ad essere colleghi nell’ambito nella musica, sono anche grande amici nella vita di tutti i giorni. I due, infatti, si conoscono da tanti anni e hanno collaborato anche a livello musicale con alcuni singoli e un tour negli stadi nel 2019 chiamato Laura Biagio Stadi Tour 2019.

In questo anno, la cantante di Faenza, ha vinto tanti premi grazie alla sua canzone Seen – Io si. Il brano è la colonna sonora del film La vita davanti a sé. Ha vinto un Satellite Awards e un Golden Globe, oltre che una candidatura Oscar e al David di Donatello. In queste occasioni, la cantante, è ritornata ad esibirsi dal vivo.

Biagio Antonacci, invece, ha pubblicato l’ultimo album nel 2019 con diversi singoli usciti nel corso del 2020. Chiaramente, per colpa del Covid-19, il cantante non ha potuto iniziare il classico tour negli stadi. Presenterà questo album a partire dal prossimo settembre con una serie di date nei teatri italiani.

Laura Pausini, ecco la confessione su Biagio Antonacci.

Come detto, i due artisti italiani, sono grandi amici anche nella vita privata. La cantante ha confessato che chiamava il cantante milanese con l’appellativo di San Francesco. E poi si è lasciata andare ad una confessione riguardante una loro uscita in un momento difficile per la cantante romagnola.

Ecco il racconto molto dolce di Laura Pausini e il motivo per cui lo chiamava in quel modo:

“Portava sempre i sandali e non era di moda e poi perché venne a salvarmi in un momento in cui ero proprio giù”.

