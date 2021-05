Laura Torrisi: perseguitata dalla malattia | Ricoverata d’urgenza

Laura Torrisi finisce per l’ennesima volta in ospedale per una malattia che la perseguita da anni. Ecco cosa sta capitando alla bella attrice

Nelle ultime ore Laura Torrisi ha annunciato sul suo profilo Instagram il ricovero in ospedale. L’attrice si è lasciata andare ad un triste sfogo per quella malattia che pensava di aver sconfitto e invece si è ripresentata.

In pochissimo tempo il mondo social si è mobilitato ed ha espresso alla 41enne tutto il suo affetto e il sostegno. Entriamo nel dettaglio e capiamo meglio cosa l’affligge da anni.

Laura Torrisi: la malattia che la perseguita da anni

Laura Torrisi non ha mai fatto mistero della sua malattia ma ha sempre cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’endometriosi. Questa patologia colpisce molte donne e provoca dolori atroci e cronici prima e durante il ciclo mestruale, che se non diagnosticato in tempo e curato può diventare una malattia invalidante e causare in alcuni casi l’infertilità.

Oltre all’endometriosi, l’attrice ha dovuto fare i conti anche con il leimioma ossia un tumore benigno che può svilupparsi nelle esofago, nello stomaco e appunto all’utero. Difatti il gennaio scorso si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico per asportare la massa e risolvere il problema. Purtroppo la speranza di aver debellato definitivamente il problema è andata in frantumi e ieri l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni ha ammesso di essere ritornata in ospedale.

Il ricovero e lo sfogo sui social

Nelle ultime ore come è stato precedentemente detto, la Torrisi ha annunciato il suo ricovero e non ha nascosto il suo sconforto. Il suo percorso è stato duro e difficile e tre mesi fa era tornata a casa dopo l’operazione soddisfatta per aver sconfitto la malattia. La speranza del volto di numerose fiction, come di altre donne, era quella di non dover combattere ancora con la patologia, ma purtroppo non è stato così.

Il suo post, dopo lo sconforto iniziale, lancia un messaggio positivo di grande tenacia e forza: “Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni”. In un battibaleno la foto condivisa dall’attrice è stata invasa da likes e commenti da parte dell’universo femminile dello spettacolo e non, come Elisabetta Gregoraci, Melissa Satta, Costanza Caracciolo e Sandra Milo.

LEGGI ANCHE—-> Il principe Harry è davvero figlio di Carlo? | Svelata l’oscura verità

LEGGI ANCHE—-> Carlo Conti: perchè è finita con la Morise | Dopo anni svelato l’imbarazzante motivo

Delle sue condizioni post intervento ancora non si hanno notizie ma ci stringiamo intorno a lei e le auguriamo di riprendersi il più presto possibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

L’articolo Laura Torrisi: perseguitata dalla malattia | Ricoverata d’urgenza proviene da Political24.