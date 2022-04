Laurent Baffie : ces choix de son fils qui l’ont plongé dans un gouffre d’inquiétude

Tel père, tel fils. Laurent Baffie, connu pour sa répartie légendaire, est également un père de famille qui veille à l’avenir de ses enfants. Invité de l’émission Il n’y a pas qu’une vie dans la vie, sur Europe 1 le 26 mars dernier, l’humoriste de 63 ans s’est confié sur le choix de son fils Benjamin, de devenir comédien. “J’étais inquiet quand il était cavalier, et inquiet quand il m’a annoncé vouloir devenir acteur. Parce que, pour moi, comédien est le pire des boulots”, a-t-il indiqué avant de développer son propos : “On est tributaire des autres, de leur désir. On peut ne pas travailler. Si on travaille, on a la malchance de passer à côté de beaux projets. On peut être coupé au montage, ça peut mal se passer pendant le tournage. Et tout ça n’a rien à voir avec le talent“.

Malgré ses craintes, Laurent Baffie est très fier du jeune homme de 27 ans. “Évidemment, on est des parents poules, mais on voit les progrès. Je suis metteur en scène et je suis très sincèrement épaté par ce que fait Benjamin, par les marches qu’il monte. Il les monte trois par trois en ce moment”, s’est-il enthousiasmé.

Laurent Baffie : “Ce n’est pas évident d’être ‘fils de'”

Mais pour en arriver là, Benjamin Baffie a dû énormément travailler, comme l’a confié son père, toujours sur Europe 1. “Ce n’est pas évident d’être ‘fils de’, c’est plus un handicap qu’autre chose, parce qu’on pourrait lui faire des réflexions. Quand je vois Benjamin bosser, être sur tous les fronts après un an et demi de Covid passé à tourner en rond comme un fou… Je suis très très fier, d’autant plus qu’il est très légitime et très doué”, a conclu Laurent Baffie, ravi du chemin parcouru par le jeune acteur.

