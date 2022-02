laurent-baffie-se-confie-sur-l’incident-choquant-avec-nolwenn-leroy-dans-salut-les-terriens

Il est de retour sur scène, avec un spectacle auquel on ne s’attendait pas. Dans Soupe miso, sa dernière création, Laurent Baffie évoque la misogynie, un sujet “qui lui tenait à coeur“. Un choix plutôt surprenant de la part de l’humoriste sans langue de bois auquel on doit notamment Le lâcher de salopes de Jean-Marie Bigard. La raison pour laquelle on pourrait se demander si, avec ce nouveau spectacle, Laurent Baffie souhaite faire amende honorable ? “Pas du tout. J’assume ma grossièreté“, lâche le comédien avant d’ajouter : “Je ne clame pas sur tous les toits que je suis un féministe convaincu, parce que je fais partie de l’ancienne génération et j’ai les mots ‘pute’ et ‘salope’ très faciles, mais je n’ai rien à prouver ni à me faire pardonner.” Laurent Baffie reconnaît tout de même avoir évolué sur la question du féminisme, à l’image de la société. “Il y a parfois des dérives dans les dénonciations mais je préfère que la peur change de camp, quitte à ce qu’il y ait quelques effets pervers. Que les femmes osent enfin libérer la parole, c’est très bien. Après des millénaires de domination des mecs”, explique l’humoriste avant de préciser qu’on aurait pu, lui aussi, lui “reprocher des conneries“.

Laurent Baffie : “Chacun fait son petit mea culpa”

Et justement, personne n’a oublié cet épisode scabreux survenu sur le plateau de Salut les terriens, en 2017, alors que Nolwenn Leroy était invitée. Laurent Baffie, la main posée sur la cuisse de la chanteuse, avait à plusieurs reprises tenté de soulever la jupe de celle-ci. Un geste qui avait soulevé des débats animés et qui avait même attiré l’attention du CSA. Aujourd’hui, le comédien reconnaît être allé trop loin. “A la fin de mon spectacle, des mecs viennent me voir et se disent : ‘On a été loin quand même, à l’époque on se permettait des trucs…’. Chacun fait son petit mea culpa, moi le premier.”

