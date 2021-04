l’auto-elettrica-cinese-che-in-5-minuti-si-ricarica-per-120-km

La Geely Zeekr 001 può spingersi fino a 360 kW per brevi soste di rabbocco ad alto rendimento

(Foto: Zeekr)

La società cinese Geely ha presentato una nuova vettura elettrica chiamata Zeekr 001 in grado di offrire una batteria dalla lunga durata, ma soprattutto una potente breve ricarica per un rabbocco ad alta efficienza. Secondo i dati diffusi, con colonnine compatibili fino a 360 kW basteranno cinque minuti per ottenere qualcosa come 120 km di autonomia pronta all’uso.

Progettata in Svezia presso il centro design di Göteborg, la nuova Zeekr 001 è lunga poco meno di cinque metri (4970 mm) con una larghezza di 1999 mm e un’altezza di 1560 mm per un passo di poco più di tre metri (3005 mm). A confermare la sua natura di shooting brake c’è la combinazione tra una linea piuttosto sportiva e un bagagliaio capiente da ben 2144 litri.

I propulsori elettrici sono due e si piazzano sull’anteriore e il posteriore dell’asse basato sulla piattaforma Sea di Geely. Le prestazioni sono di alto livello con una potenza complessiva di 400 kW, 700 Nm di coppia, una velocità massima limitata elettronicamente a 200 km/h e 3,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Si stima un’autonomia di 700 km per la batteria, ma non vengono diffusi altri dettagli più precisi. Quel che colpisce è la possibilità di ricarica a 360 kW per i già citati 120 km in 5 minuti e saranno installate fino a 20000 stazioni di ricarica in 2200 località entro il 2023 per un network di ricarica veloce Zeekr.

(Foto: Zeekr)

Come ogni nuova elettrica cinese che si rispetti, anche Zeekr 001 porta in dote tanta tecnologia come per esempio con porte ad apertura automatica e il riconoscimento facciale in modo tale che quando uno dei vari utenti che la utilizzano è in avvicinamento, vengano richiamate tutte le impostazioni preferite. Le sospensioni ad aria possono inoltre regolare l’altezza da 11,7 a 20,5 centimetri a seconda del manto stradale.

Lato software, Geely promette fino a sei anni di aggiornamenti frequenti di tipo over the air ossia senza connessione cablata, come per gli smartphone. L’uscita in Cina è prevista per ottobre per prezzi da 300000 rmb ossia circa 38.000 euro, con finestra aperta sulla possibile diffusione in Occidente.