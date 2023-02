lavador-de-carro-encontra-carteira-com-dinheiro-e-devolve-ao-dono-na-grande-aracaju:-‘foi-um-prazer-ajudar’

Essa foi a segunda vez que Evandro encontrou uma carteira. Cidadania: lavador de carros encontra carteira e devolve ao dono

O lavador de carro, Evandro Feitosa Santos, encontrou uma carteira com dinheiro e cartões na Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju e conseguiu devolvê-la ao dono, nesta sexta-feira (3).

“Foi um prazer ajudar. Quem puder faça o mesmo, que Deus retribui em dobro”, disse Evandro.

Ele conta que viu a carteira caindo do bolso de Alan Fagner Menezes que estava pilotando uma moto. O fato ocorreu na quarta-feira (1º). Logo em seguida, o lavador começou a procurar o dono. Uma reportagem foi exibida pela TV Sergipe nessa quinta e contribuiu para a localização do motociclista, que agradeceu o gesto de cidadania.

Evandro trabalha lavando carros há 20 anos nas proximidades da Praça Camerino, no Centro de Aracaju. Com a atividade, ele e a esposa, diarista, criam três filhos adolescentes.

Essa foi a segunda vez que ele encontrou uma carteira. A primeira aconteceu em 2020, no Bairro Rosa Elze, em São Cristóvão, quando achou cartões e senhas bancárias.

